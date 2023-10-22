جوجل حذفها من الخريطة.. الكونتلا قرية مصرية أهم محطة بوسط سيناء

أعرب المصريون عن استيائهم بشدة.. بعد إدراج قرية الكونتلا من قبل تطبيق خرائط جوجل "جوجل مابس" على أنها داخل إسرائيل، مما أثار غضب المصريين.

تقع قرية الكونتلا شرق محافظة شمال سيناء وهي قرية مصرية حدودية تتبع مركز نخل محافظة شمال سيناء، وتبعد قرية الكونتلا، التابعة لمركز نخل بوسط سيناء عن مدينة نخل نحو 160 كيلو متر.

وتشير البيانات إلى أن مركز نخل فى الجزء الأوسط الجنوبى من محافظة شمال سيناء، وتبلغ مساحة المركز 11270 كم2، وعدد السكان تقديرى عام (2020) 6558 نسمة وتعتبر مدينة نخل حلقة ربط شمال سيناء وجنوبها، وتبعد عن العريش 156كم، وعن السويس 127كم، وعن نويبع 208كم.



وازدهرت مدينة نخل فى العصر الاسلامى، حيث تعتبر أهم محطة على طريق الحج المصرى القديم الذي تم افتتاحه فى أواخر الدولة الأيوبية، وكان ازدهار نخل باعتبارها المحطة الرئيسية فى تمويل وتزويد قافلة الحج بالمؤن وتوفير سبل الراحة والأمن وظلت نخل مركز فى قلب سيناء.

ويتكون التقسيم الإدارى للمركز من مدينة نخل "عاصمة المركز" و11 قرية هي: بئرجريد - التمد - الكنتلا - صدرالحيطان - النتيلة - الخفجة - السلام - البروك - اقرية - عين طويبه - وادى الحاج.



وأهم معالم نخل: قلعة نخل التاريخية التى بناها السلطان قنصوه الغورى - منابع وادى العريش - طريق الحج القديم - اللوحة الأثرية لسلطان المماليك قنصوه الغورى على طريق الحج - ممر متلا الشهير - جبال التيه.

تجمع زراعي:

وقال محسن سالم رئيس مركز ومدينة نخل ، أنه تم إقامة تجمع تنموي زراعي بقرية الكنتلا مركز نخل ضمن مشروعات التنمية المتكاملة بمركز الحسنة ونخل بوسط سيناء، وذلك ضمن خطة رئيس الجمهورية الخاصة بالقرى الأكثر احتياجا.

وتم إنشاء 5 أبار بالقرية بمسمى الكونتلا 5، الكونتلا 4، الكونتلا 2، الكونتلا 3 الكنتلا1.، كما تم تركيب محطة تحلية للمياه بقرية الكونتلا في منطقة وسط سيناء، والذي يأتي ضمن جهود الدولة لتوفير حياه كريمه لأبناء مركز ومدينة نخل

وتتوافر كافة متطلبات المعيشةـ ومشروعات الإنتاج الحيوانى إلى جانب الإنتاج الزراعى، وأنتجت المزارع كميات من الخضار، وتم بيعها فى فروع المجمعات الاستهلاكية فى العريش.

وتضمنت أنشطة المشروع: إقامة صوب زراعيه لزراعة خضروات مكشوف، وزراعات أشجار فاكهة بزراعات نخيل عالي الجود ( برحى – مجدول) رومان - كمثرى - كانتلوب، مزارع، وأحواض سمكية.



ويلجأ أهالى القرية والتجمعات التابعة لها ، بعمل سدود تعويقية من سواتر ترابية لحجز كميات من مياه السيول، بغرض استخدامها فى الزراعة .. حيث تم إنشاء مشروع إعادة بناء سد "تجمع الهاشة والبيضاء" بقرية "الكونتلا" بمركز نخل، لحجز المياه لحماية القرية من السيول واعادة استخدامها في ري الزراعات المتنوعة.

وينفذ مركز بحوث الصحراء، حاليا برنامج لدمج ابناء سيناء في التنمية الزراعية المستدامة. إلى توسيع قاعده الاستفادة المجتمعية من أنشطة وزارة الزراعة لإقامة مشروعات صغيرة قائمة على الموارد البيئية المحلية لرفع مستوي معيشة أبناء سيناء ، والعمل على حل مشكله البطالة.

ويتم دعم المواطنيين بالآبار الزراعية ومحطات المياه والاستفادة من الطاقة الشمسية لإنارة المناطق المحرومة ومشرعات تربية الأغنام وبطاريات الأرانب والأعلاف وشتلات الفاكهة والصوب الزراعية.



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