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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

برنامج ندوات في الإفتاء والتثقيف الفقهي بالمساجد الكبرى في شمال سيناء

ندوات توعية دينية
ندوات توعية دينية بمساجد المدن بسيناء

 واصلت مديرية أوقاف شمال سيناء ،تنفيذ برنامج  ندوات فى الإفتاء والتثقيف الفقهي  بالمساجد الكبرى  المدن بمراكز المحافظة ، في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وفي ضوء نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي ، وتحت رعاية فضيلة الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء . 

 

مسجد النصر :

حيث تم تنفيذ ندوة   بمسجد النصر بالعريش، تحت عنوان "أحكام وآداب المفتي والمستفتي" وسط حضور جماهيري حاشد.
 

وقد حاضر فى الندوة كل من:
 الشيخ د.أحمد أبو القاسم على إمام وخطيب مسجد المعلمين.، و الشيخ محمد سليمان عزام،  إمام وخطيب مسجد النصر بالعريش.، و الشيخ د. حمادة بشير إمام وخطيب مسجد أم القرى بالعريش.
 

وقد دار حديث العلماء حول العناصر التالية:
أداب المفتى.،  أداب المستفتى.، الأدب فى مجلس الفتوى.  الأدب مع المفتى وفتواه.

 

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انطلاق البرنامج الرئاسى أهل مصر لخدمة شباب محافظة شمال سيناء


 

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سيناء ندوات التثقيف المساجد الفكر

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