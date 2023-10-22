برنامج ندوات في الإفتاء والتثقيف الفقهي بالمساجد الكبرى في شمال سيناء

واصلت مديرية أوقاف شمال سيناء ،تنفيذ برنامج ندوات فى الإفتاء والتثقيف الفقهي بالمساجد الكبرى المدن بمراكز المحافظة ، في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وفي ضوء نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي ، وتحت رعاية فضيلة الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء .

مسجد النصر :

حيث تم تنفيذ ندوة بمسجد النصر بالعريش، تحت عنوان "أحكام وآداب المفتي والمستفتي" وسط حضور جماهيري حاشد.



وقد حاضر فى الندوة كل من:

الشيخ د.أحمد أبو القاسم على إمام وخطيب مسجد المعلمين.، و الشيخ محمد سليمان عزام، إمام وخطيب مسجد النصر بالعريش.، و الشيخ د. حمادة بشير إمام وخطيب مسجد أم القرى بالعريش.



وقد دار حديث العلماء حول العناصر التالية:

أداب المفتى.، أداب المستفتى.، الأدب فى مجلس الفتوى. الأدب مع المفتى وفتواه.





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