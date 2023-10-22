وسط ذعر وهلع المواطنين.. زلزال عنيف يضرب نيبال |صور

ضرب زلزال عنيف بلغت قوته 6.1 اليوم، الأحد، كاتماندو، عاصمة نيبال.

وفقا للمركز الوطني لرصد الزلازل وأبحاثها، تم تسجيل الزلزال الذي كان مركزه في منطقة دادينج في الساعة 7:39 صباحا.

وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 14 كيلومترا.

شعرت الهزة أيضا في مناطق أخرى من مقاطعتي باجاماتي وجانداكي.

في دادينج، على بعد 90 كم غرب كاتماندو، تم الشعور بأربعة هزات في غضون 29 دقيقة بعد الهزة القوية التي حدثت في الساعة 7:39 صباحا.

وحدثت هزة ارتدادية تبلغ 4.3 درجة في الساعة 8.08 صباحا تليها 4.3 في الساعة 8.28 صباحا و4.1 في الساعة 8.59 صباحا، وفقا لمركز قياس الزلازل.

وأثارت الزلزال والهزات المستمرة الذعر بين الناس.

وعلى الرغم من عدم الإبلاغ عن ضحايا حتى الآن، إلا أنه كان هناك انهيار أرضي في أجزاء مختلفة من المنطقة، وفقا لتقارير وسائل الإعلام.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن عددا قليلا من المنازل قد أصابها شقوقا وسقطت بعض الأشجار أيضا في أعقاب الزلزال في دادينج.

وجدير بالذكر أن الزلازل شائعة في نيبال التي تقع على التلال حيث تلتقي الصفائح التكتونية التبتية والهندية وتتقدم مترين أقرب إلى بعضها البعض كل قرن مما يؤدي إلى الضغط الذي يتم إطلاقه في شكل زلازل.

وفي 16 أكتوبر، تعرضت مقاطعة سودورباسشيم في نيبال لزلزال بقوة 4.8 درجة.

وأسفر زلزال بقوة 7.8 درجة والهزات الارتدادية اللاحقة عن مقتل حوالي 9000 شخص في عام 2015.

كما أشار تقرير تقييم احتياجات الحكومة بعد الكوارث (PDNA)، إلى أن نيبال هي البلد الحادي عشر الأكثر عرضة للزلازل في العالم.