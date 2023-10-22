عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وسط ذعر وهلع المواطنين.. زلزال عنيف يضرب نيبال |صور

زلزال
زلزال

ضرب زلزال عنيف بلغت قوته  6.1 اليوم، الأحد، كاتماندو، عاصمة نيبال.

 

وفقا للمركز الوطني لرصد الزلازل وأبحاثها، تم تسجيل الزلزال الذي كان مركزه في منطقة دادينج في الساعة 7:39 صباحا.

 

وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 14 كيلومترا.

 

شعرت الهزة أيضا في مناطق أخرى من مقاطعتي باجاماتي وجانداكي.

 

في دادينج، على بعد 90 كم غرب كاتماندو، تم الشعور بأربعة هزات في غضون 29 دقيقة بعد الهزة القوية التي حدثت في الساعة 7:39 صباحا.

 

وحدثت هزة ارتدادية تبلغ 4.3 درجة في الساعة 8.08 صباحا تليها 4.3 في الساعة 8.28 صباحا و4.1 في الساعة 8.59 صباحا، وفقا لمركز قياس الزلازل.

 

وأثارت الزلزال والهزات المستمرة الذعر بين الناس.

 

وعلى الرغم من عدم الإبلاغ عن ضحايا حتى الآن، إلا أنه كان هناك انهيار أرضي في أجزاء مختلفة من المنطقة، وفقا لتقارير وسائل الإعلام.

 

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن عددا قليلا من المنازل قد أصابها شقوقا وسقطت بعض الأشجار أيضا في أعقاب الزلزال في دادينج.

وجدير بالذكر أن الزلازل شائعة في نيبال التي تقع على التلال حيث تلتقي الصفائح التكتونية التبتية والهندية وتتقدم مترين أقرب إلى بعضها البعض كل قرن مما يؤدي إلى الضغط الذي يتم إطلاقه في شكل زلازل.

وفي 16 أكتوبر، تعرضت مقاطعة سودورباسشيم في نيبال لزلزال بقوة 4.8 درجة.

وأسفر زلزال بقوة 7.8 درجة والهزات الارتدادية اللاحقة عن مقتل حوالي 9000 شخص في عام 2015.

كما أشار تقرير تقييم احتياجات الحكومة بعد الكوارث (PDNA)، إلى أن نيبال هي البلد الحادي عشر الأكثر عرضة للزلازل في العالم.

الهزات الارتدادية الصفائح التكتونية هزة ارتدادية رصد الزلازل زلزال عنيف زلزال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه| الذهب يتراجع بعد القفزة الأخيرة وسعر عيار 21 الأن مفاجأة

حقيقة مغادرة أمير قطر قمة القاهرة للسلام.. أحمد موسى يحذر من هذا الأمر|فيديو

أول تعليق من إسرائيل على قمة القاهرة للسلام

"القاهرة الإخبارية": 17 شاحنة مساعدات جاهزة للدخول إلى قطاع غزة

«الشتا لسه مجاش واحذروا هذا الأمر»| الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

فرج عامر يعلن قرارا ناريا بعد خسارة سموحة أمام الزمالك

قرار صادم من فرج عامر بشأن فريق سموحة عقب خماسية الزمالك

نائب رئيس الزمالك يوجه رسالة لـ هاني العتال ويكشف موقف التجديد لأحمد فتوح

موضوعات متعلقة

في كتابه الجديد| مصطفى بكري يكشف لأول مرة.. لماذا قرر الفريق شفيق البقاء بالإمارات عقب فوز مرسي؟

هل توجد علاقة بين الزلازل المتكررة والتغير المناخي؟ |متخصص يجيب

كم يوما استغرقت الهجرة النبوية الشريفة؟ معلومات لا يعرفها كثير

خلافات النجوم الأسرية| حسن شاكوش وزوجته يترددان على أقسام الشرطة.. محضر آيتن عامر ضد طليقها يحدث ضجة

دعاء آخر أيام التشريق.. لا ترد فيه دعوة فرددوا 210 أدعية جامعة للخيرات

إنجازات وزارة الاتصالات خلال 10 سنوات| زيادة الصادرات الرقمية إلى 4.9 مليار دولار.. افتتاح أكبر مركز بيانات تجارى دولي فى مصر

دولة 30 يونيو تنتصر لقضايا العمل| البطالة تتراجع إلى 7.1%.. واستراتيجية وطنية للتشغيل ومنصة للوظائف

مصطفى بكري يكشف التفاصيل الكاملة عن ثورة 30 يونيو في الذكرى العاشرة

ترشيحاتنا

انطلاق الأسبوع الـ 11 من الخطة التدريبية للمحليات للعام 2023 /2024

عشان الدروس الخصوصية.. مدرس يتسبب في إصابة ولية أمر طالب في الفصل|تفاصيل

يضم مرسيدس وBMW وتويوتا .. مزاد سيارات جديد لـ مطار القاهرة

هذا ما أعده الله للكاظمين الغيظ في الدنيا والآخرة.. فرصة عظيمة اغتنمها

راجل من ضهر راجل|سائق شاحنة مصري يتحدى الاحتلال: أنا جاي متشاهد.. فيديو

قرار عاجل في قضية إنهاء حياة صيدلي حلوان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. شاهد أبرز إطلالات بسمة وهبة أثارت الجدل بالسوشيال ميديا

هل هي نهاية العالم؟.. سماء وردية ترعب سكان مدينة بريطانية

بملابس الهلال الأحمر.. ظهور نجلي زينة حديث السوشيال ميديا

جمال شعبان يكشف حقيقة شائعة تناول الأسبرين بعد الـ40 للوقاية من الجلطات

فيديو

مو صلاح «إفيكت».. ماذا فعلت جماهير ليفربول في مدرجات الأنفيلد؟ «فيديوجراف»

رفضوا تهجير الفـ.لسطـ.ينيين| زعماء العالم يدينون أحداث غزة.. ماذا حدث في قمة السلام؟

اللعنة حضرت.. حرق ديوان نتنياهو وهجمات إلكترونية على مستشفيات إسرائيل

ملياردير شهير يتنبأ بـ حرب عالمية ثالثة تخلق نظامًا جديدًا.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. يوسف العميري

د. يوسف العميري يكتب : لماذا عبدالفتاح السيسي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: السلام والأمن والكرامة على أرض مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وخطَّة جيورا إيلاند

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بقي الزعتر والزيتون نحن باقون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الأسئلة الصعبة في حرب غزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر سيناء قبل التاريخ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لأجلك يا مدينة الصلاة.. أصلي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ