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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ سوهاج يستقبل وزير الصحة لتفقد عدد من المستشفيات

صدى البلد

استقبل اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، منذ قليل، بمطار سوهاج الدولي، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والوفد المرافق له من قيادات وزارة الصحة، خلال زيارته لمحافظة سوهاج.

وتأتي زيارة وزير الصحة لسوهاج؛ لتفقد عدد من مستشفيات وزارة الصحة بنطاق المحافظة، لمتابعة سير العمل بتلك المستشفيات، ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والوقوف على نسب التنفيذ بالمشروعات الجارية، في إطار اهتمام الدولة بتطوير القطاع الطبي بمحافظة سوهاج.

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محافظة سوهاج

ورحب "الفقي" بوزير الصحة على أرض سوهاج، مشيدا بما تحقق من إنجازات على أرض الواقع في قطاع الصحة، من تطوير مستشفيات وإنشاء أخرى جديدة، بالاضافة إلى وحدات طب الأسرة، والمراكز الطبية التي تم إنشاؤها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فضلا عن تزويد المستشفيات بأحدث الأجهزة الطبية.

ومن المنتظر أن تشمل جولة وزير الصحة بسوهاج تفقد مستشفيات "جهينة المركزي، وطهطا العام، وأعمال إنشاء مستشفى المراغة المركزي، والهلال للتأمين الصحي، وسوهاج للصحة النفسية، وسوهاج العام، ومركز القلب والجهاز الهضمي، وسوهاج التعليمي، ومركز علاج الأورام".

ويختتم وزير الصحة والسكان زيارته لمحافظة سوهاج بعقد لقاء مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بديوان عام المحافظة، لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات التي تهم المواطن السوهاجي في قطاع الصحة.

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