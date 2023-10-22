اليوم.. وزير الصحة يزور محافظة سوهاج لتفقد عدة مستشفيات

يستقبل اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الأحد، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، في زيارة خاصة لمحافظة سوهاج أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، لتفقد عدة مستشفيات وعدة وحدات صحية.

وزير الصحة في زيارة لمحافظة سوهاج

ويشمل برنامج زيارة وزير الصحة والسكان لمحافظة سوهاج، تفقد مستشفى جهينة المركزي، ومستشفى طهطا العام، ومستشفى الهلال للتأمين الصحي، كما سيتفقد الدكتور خالد عبدالغفار، مستشفى الصحة النفسية ومستشفى سوهاج العام.

كما يتم تفقد مركز القلب والجهاز الهضمي ومركز الأورام، ووحدة طب الأسرة زين الدين، كما سيتم تفقد مستشفى المراغة الجديدة، وذلك بحضور لفيف من قيادات محافظة سوهاج.