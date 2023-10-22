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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جوهرة بلدية المحلة على رادار المنتخب الأولمبي لأولمبياد باريس 2024

المنتخب الاولمبي
المنتخب الاولمبي

دخل حسام أشرف مهاجم فريق الزمالك السابق وبلدية المحلة الحالي ضمن اهتمامات المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي فى اطار استعدادات الفراعنة الصغار للمشاركة ضمن منافسات اولمبياد باريس 2024.
 

ويستعد المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي للمشاركة ضمن منافسات أولمبياد باريس 2024.
 

جاء إهتمام البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب المنتخب الأولمبي عقب تألق حسام أشرف مهاجم فريق الزمالك السابق وبلدية المحلة الحالي فى مباريات الدوري الممتاز الأخيرة. 
 

وقدم حسام أشرف مهاجم فريق الزمالك السابق وبلدية المحلة الحالي والمرشح بقوة للانضمام الي صفوف المنتخب الأولمبي مستوى رائع هذا الموسم بتسجيله 4 أهداف وصناعة هدف خلال 4 مباريات الفريق فى الدوري المحلي. 
 

ونال حسام أسرف مهاجم فريق بلدية المحلة إشادة من البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب المنتخب الأولمبي بعد متابعته فى الآونة الأخيرة .

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مدرب المنتخب الأولمبي يخشى مقالب ليفربول 

 

يسعي المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي لضم محمد صلاح نجم نادي ليفربول الانجليزي الي صفوف أولمبي الفراعنة ضمن القايمة المشاركة في أولمبياد باريس 2024.

 

وكلف البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب المنتخب الأولمبي محمود حرب المدير الإداري للمنتخب من أجل مخاطبة إدارة نادي ليفربول الانجليزي بشأن ضم محمد صلاح نجم الريدز فى قائمة أولمبياد باريس 2024.

 

ويخشى البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب المنتخب الأولمبي من مواجهة التعنت للجهاز الفني لفريق ليفربول الانجليزي من التفريط فى خدمات محمد صلاح فى ظل انشغال الريدز بالمشاركات المحلية فى البريميرليغ.

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المنتخب الأولمبي يهزم أوزبكستان وديا بثلاثية 
 

هزم المنتخب الأولمبي، نظيره منتخب أوزباكستان بنتيجة 1/3 في المباراة الودية التي أقيمت بينهما فى الساعة الخامسة مساء الاثنين الماضي بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت طشقند باستاد ملعب بونيودكور الدولى وسط اهتمام جماهيري.

 

أحرز ثلاثية المنتخب الأولمبي في شباك أوزبكستان كل من: بلال مظهر وزياد فرح وماجد هاني .

 

وجاء هدف المنتخب الأوزبكي في شباك المنتخب الأولمبي بالدقيقة 26 بعد خطأ دفاعي قاتل من حسام عبدالمجيد، الذي مرر كرة بالخطأ وصلت إلى أحد لاعبي الخصم، ليمرر عرضية من الجانب الأيمن وصلت إلى زميله المتمركز داخل منطقة الجزاء، والذي سددها بدوره في الشباك.

 

وسجل هدف المنتخب الأولمبي بلال مظهر في الدقيقة 73 من زمن اللقاء، مستفيدا من تمريرة محمد أشرف.

 

وأهدر المنتخب الأولمبي فرصة خطيرة للتقدم في الدقيقة 14 من عمر المباراة، بعد تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء أبعدها الحارس وسط ارتباك دفاعي للمنتخب الأوزبكي.

 

وفي الدقيقة 22 كاد منتخب أوزباكستان أن يسجل الهدف الأول في مرمى المنتخب الأولمبي، لكن حمزة علاء تصدى لمحاولة المضيف ببراعة وأخرج الكرة لضربة ركنبة بينما جاء الهدف الثاني للمنتخب الأولمبي في الدقيقة 90 من تسديدة قوية أحرزه زياد فرج.

نجح ماجد هاني فى تسجيل الهدف الثالث لصالح المنتخب الأولمبي فى شباك منتخب أوزبكستان في الوقت بدل الضائع.

مشادات فى ودية المنتخب الأولمبي وأوزبكستان

وشهدت الدقائق المحتسبة وقت بدل ضائع من الشوط الأول مشادات بين لاعبي المنتخبين، تدخل الحكم لاحتوائها سريعا، بسبب احتساب ضربة حرة من منتصف الملعب للمنتخب الأوزبكى.

تأتي التجربة الأوزبكية ضمن سلسلة مباريات ودية يؤديها المنتخب الأولمبي فى إطار برنامج إعداده للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .

كان المنتخب الأولمبي بدأ ودياته بخوض التجربة الروسية التى تعادل فيها مع منتخب روسيا للمحليين 1-1  وفاز فيها على نظيره الروسي الأوليمبي بهدفين مقابل هدف.

وخاض المنتخب الأولمبي مع المنتخب الأردني فى تجربة أخرى سبقت سفره إلى أوزبكستان وشهدت فوز أحفاد الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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