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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تضامنًا مع فلسطين.. عفروتو يعلن إلغاء حفلة كايرو جاز

عفروتو
عفروتو

أعلن مطرب الراب عفروتو -من خلال ستوري حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام- إلغاء حفلته التي كان مقرر لها في كايرو جاز خلال الفترة الحالية، وذلك تضامنًا مع الشعب الفلسطيني. 

وكتب عفروتو، في منشوره عبر فيسبوك: «مع احترامي لكل الناس اللي كانوا محتاجين الحفلة، بس نفسيتي متسمحش إني أغني للناس في حفلة بـ الأحداث دي، والفلوس بتروح وتيجي، بس الأصل والوفاء لأهلك لو راحوا مش هيجوا».

وأضاف عفروتو: «آسف لكل حد كان ناوي يحضر حفلتي في كايرو جاز، وآسف لكايرو جاز نفسهم، بس أنا لغيت الحفلة نظرًا لما يحدث من أفعال بشعة في حق الشعب الفلسطيني، عاشت فلسطين حرة».
 

خطوبة عفروتو

من جهة أخرى، احتفل مغني الراب عفروتو، بخطبته، يوم17 أغسطس الماضي، بحضور عدد من الأصدقاء، من بينهم مروان موسى، الذي حرص على تهنئته.

ونشر عفروتو، صورة له مع خطيبته، وعلق عليها: "الحمد لله".

 

أحدث أغاني عفروتو

وطرح برنامج "ريدبل مزيكا صالونات 3"، أغنية جديدة من غناء الرابر عفروتو، والموزع الموسيقي أحمد الموجي، بعنوان "صاغ سليم"، عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

أغنية "صاغ سليم"، هي نتاج عمل استمر 8 ساعات متواصله، بدون تحضير مسبق، حيث قام كل من "عفروتو" و"الموجي"، الخروج بلون وشكل جديد ومختلف عن لون اعمالهم التي عرفهم بيها جمهورهم.

وتعد "صاغ سليم"، أول عمل للرابر عفروتو، بعد امضاء تعهد على نفسه بالغناء بصحبه فرقه موسيقية، بعد قرار الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، بعد غناء أي فنان بدون فرقة موسيقية، فضلا عن انها تجربه جديد في عالم فن الراب.


 

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