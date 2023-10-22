اتحاد الكاراتيه يعلن أسماء بعثة منتخب مصر لذوي القدرات الخاصة ببطولة العالم

أعلن الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة الكابتن محمد الدهراوي، أسماء بعثة المنتخب المصري للكاراتيه للمشاركة في بطولة العالم لذوي الاحتياجات الخاصة التي ستقام في بودابست بالمجر غدا الاثنين وتستمر حتى 30 أكتوبر الجاري .

وتضم قائمة المنتخب المصري 14 لاعبا ولاعبة، حيث يتواجد في قائمة اللاعبين كل من "عبد العزيز عاصم حركي رجال، محمد كمال اللقاني حركي رجال، عادل شباب حركي رجال، عبد الله علاء بصري رجال، زياد عماد بصري رجال، أحمد وحيد ذهني رجال داون، حازم محمد ذهني رجال داون، ومصطفى أبو الفتوح ذهني رجال فكري".

وتضم قائمة اللاعبات كلا من "فاطمة أحمد عبد البديع حركي سيدات، أمل أبو الفتوح حركي سيدات، مروة أحمد حسين بصري سيدات، روان خليل بصري سيدات، سلمى علاء الدين ذهني سيدات داون، ونادين ناجي ذهني سيدات داون".

ويترأس بعثة المنتخب المصري للكاراتيه لذوي الاحتياجات الخاصة، الدكتور سامح الشبراوي عضو مجلس إدارة الاتحاد .

ويتواجد مع البعثة كل من محمد أحمد مديرًا فنيًا، محمد رمضان مديرًا إدرايًا، وائل عبد الله مدربًا، محمد محمود مدربًا، والدكتورة أمل علاء الدين طبيبة .

وقام الكابتن محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي بتقديم الدعم والمساندة والتحفيز للاعبين قبل المشاركة في البطولة، وطالبهم بتقديم أفضل ما لديهم وحصد الميداليات ورفع علم مصر عاليًا.