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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

آداب الوادي الجديد تنظم اللقاء التعريفي الرابع بين إدارة الكلية وطلابها

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقدت كلية الاداب جامعة الوادى الجديد ، اللقاء التعريفى بين إدارة الكلية وطلابها، وذلك بمقر كلية الآداب، وبحضور الدكتور خلف بدوي العفدري منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، و إكرامي صباح مدير إدارة رعاية الشباب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وطلبة الكلية.

وذلك برعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، وبإشراف الدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور إسلام عامر عميد كلية الآداب، و الدكتور محمد عبد السلام عباس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور مصطفى محمود مصطفي وكيل كلية الآداب لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وصرح الدكتور خلف بدوي منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، بأن اللقاء بدأ بكلمة الدكتور إسلام عامر عميد الكلية رحب فيها بالطلاب الجدد، والحث على التعلم بجانب المشاركة فى الأنشطة الطلابية التي تنظمها إدارة رعاية الشباب بالكلية.

وأكد أن مكاتب إدارة الكلية مفتوحة أمام جميع الطلاب، ودائمًا في خدمة كافة طلاب الكلية. 

ثم تحدث الدكتور محمد عبد السلام وكيل الكلية لشئون الطلاب والتعليم بكلمة رحب فيها بالطلاب الجدد، وتعريف الطلاب بأقسام الكلية وإدارتها، وحث الطلاب على المشاركة الفاعلة فى الأنشطة الطلابية، والتي تسهم في تعزيز القدرات العلمية، والمعرفية، وإكسابهم الخبرات والمهارات الجديدة، ثم إتاح الفرصة للطلاب القدامي في عرض نبذة تعريفية مختصرة عن أقسام الكلية لزملائهم الجدد.

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من جانبه، أكد الدكتور مصطفى محمود وكيل الدراسات العليا والبحوث، أن الجامعة ليست مكانًا فقط لتلقي العلم، بل توفر لطلابها مجالات متنوعة لصقل المواهب، وإكساب المعارف والخبرات، والتي تسهم في بناء علاقات اجتماعية قوية ومتزنة، تقوم على ثقافة الاحترام المتبادل بين أفراد المجتمع الجامعي كافة.
وعرض إكرامي صباح مدير إدارة رعاية الشباب أهم ملامح خطة الأنشطة الطلابية للعام الجامعي 2023/ 2024م، وانتهى اللقاء بفتح باب المناقشة والحوار مع الطلاب، والرد على كافة أسئلتهم واستفساراتهم من قبل إدارة الكلية.

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