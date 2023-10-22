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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اللجنة الأولمبية تعتمد نتيجة انتخابات الزمالك رسميا

صدى البلد

اعتمد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب نتيجة انتخابات نادي الزمالك التي أقيمت يوم 20 أكتوبر الماضي.
وجاء نص خطاب اعتماد اللجنة الأولمبية المصرية كالتالي:
 الدكتور رئيس اللجنة الثلاثية  لتسيير شئون نادي الزمالك  للألعاب الرياضية – محافظة الجيزة

بالإشارة إلي كتابكم رقم 1653 الوراد لنا بتاريخ 22/10/2023 المرفق به صورة طبق الأصل من محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك للألعاب الرياضية – محافظة الجيزة ـ المنعقدة يوم الجمعة الموافق   20 /  10  /2023  والمرفق به صورة أوراق العملية الإنتخابية للنادي للدورة الانتخابية 2023 / 2027 ، لانتخاب مجلس إدارة جديد .
وبمراجعة الأوراق طبقاً لإختصاص اللجنة الأولمبية المصرية تطبيقاً للمواثيق والمعايير الدولية والمادة (84) من دستور جمهورية مصر العربية ، والمادة (3) من القانون 71 لسنة 2017 بشأن الرياضة ، والمواد( 13 ، 14 )من لائحة النظام الأساسى الإسترشادى للأنديةالرياضية والمعمول بها فى نادى الزمالك للألعاب الرياضية.
    نتشرف أن نحيطكم علمآ بأنه بالاطلاع تبين أن الجمعية العمومية لنادي الزمالك – محافظة الجيزة ، أنعقدت بتاريخ  20/ 10 / 2023   تحت إشراف قضائي وحيث أكتمل النصاب القانونى لصحة الأجتماع بحضور عدد ( 22704 ) عضواً من إجمالى عدد الأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية العادية البالغ عددهم ( 104379 ) عضواً .
    قامت اللجنة المشرفة بإجراء الإنتخابات علي مناصب مجلس الإدارة قامت اللجنة بعد ، فرز ، وتجميع الأصوات ، وترتيب الحاصلين علي أعلي الأصوات للمرشحين علي مناصب مجلس الإدارة و تم إعلان فوز المرشحين الحاصلين علي أعلي الأصوات لكل منصب من مناصب مجلس الإدارة .
      الرأي :ـ  أنتهت اللجنة الأولمبية المصرية إلي أنه لا مانع قانونآ من إعتماد النتيجة النهائية لإعتماد الجمعية العمومية لفوز السادة المرشحين لمناصب مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية– محافظة الجيزة ، بالإنتخاب ،  للدورة 2023 / 2027  بناءً علي قرار الجمعية العمومية ، وإعتماد اللجنة القضائية المشرفة علي إنتخابات النادي ليصبح علي النحو التالي :ـ 
1ـ  حسين أحمد لبيب عمر                           رئيس مجلس الإدارة            ( 15229  صوت)
2ـ هشام نصر سليمان أحمد                         نائب رئيس مجلس الإدارة    ( 9480  صوت )
3- حسام الدين المندوه توفيق الخواجة      أمين الصندوق                   ( 12431   صوت )
4- أحمد سليمان عفيفى عباس                   عضو مجلس الإدارة             ( 15433 صوت )
5-  هانى نبيه عزيز برزى                              عضو مجلس الإدارة           ( 12328  صوت )
6- هانى شكرى نجيب جرجس                   عضو مجلس الإدارة           ( 12011  صوت )
7- عمرو على أدهم ابراهيم أدهم               عضو مجلس الإدارة            (  10772 صوت )
8- محمد طارق حسن عبد الغنى        عضو مجلس الإدارة             ( 10744  صوت )
9-  حسين سيد عبد الحميد عفيفى             عضو مجلس الإدارة             ( 10628  صوت )
10- نيرة مصطفى نصر جاد الله             عضو مجلس الإدارة شباب       (14202  صوت )
11- أحمد خالد سعيد حسنين               عضو مجلس الإدارة شباب       ( 13617 صوت )
12- رامى ابراهيم محمد نصوحى              عضو مجلس الإدارة شباب         (11039  صوت )
برجاء الإحاطة والتنبيه نحو إتخاذ اللازم في ضوء إعتماد اللجنة الأولمبية المصرية لتشكيل مجلس الإدارة ، مع وجوب إرسال الميزانية والحساب الختامي للجهة الإدارية لإرسالها إلى الجهاز المركزي للمحاسبات .

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