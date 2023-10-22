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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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مرأة

طريقة عمل الكبدة بدبس الرمان

صدى البلد

قدم الشيف هشام ماجد، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، طريقة عمل الكبدة بدبس الرمان.

مقادير الكبدة بدبس الرمان

250 جم كبد دجاج مغسول ومنظف جيداً.
2 ملعقة زيت زيتون.
3 فصوص ثوم مهروس.
بصلة صغيرة مقطعة شرائح.
حبة فلفل رومي مقطع شرائح.
1/2 كوب دبس رمان (اختاري نوعية جيدة).
ملعقة صغيرة سماق.
ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.
عصير ليمونة.
رشة بقدونس أخضر مفروم ناعم.
لسلق الكبدة تحتاجي
ليتر ماء.
م ك كمون.
عود قرفة.
ملعقة صغيرة بهار دجاج.
طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان

نسلق الكبد في الماء مع البهارات، وتوضع الكبدة في الماء بعد أن يغلي، وتترك لثلاث دقائق ثم ترفع من الماء “هذه الطريقة تجعل الكبد متماسك ولا يتفتت في الخطوات التالية”

في مقلاة على النار يوضع  زيت الزيتون، ويقلب فيه البصل حوالي دقيقة.

يضاف الثوم ويقلب ثم نضيف الكبدة والسماق والملح والفلفل الأسود ويقلب لدقيقة أخرى.

نضيف الفلفل الرومي ودبس الرمان والليمون، ونقلب على نار عالية حوالي 3 دقائق ثم توضع في الطبق وتزين بالبقدونس، وتقدم مع الخبز الأسمر والسلطة.

طريقة عمل الكبده بدبس الرمان طريقة عمل الكبدة طريقة عمل كبدة الدجاج طريقة عمل كبدة كبدة الدجاج بالثوم والكزبرة

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