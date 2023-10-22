أحمد موسى يعلق علي حادث الحدود: يجب أن نتحلى بالصبر والحكمة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن المنطقة تشهد توترًا كبيرًا وأحداثًا ملحمية لم تشهدها منذ حرب عام 1973. وقال إن هناك أشخاصًا يسعون لإثارة الرأي العام وزيادة هذا التوتر، خصوصًا بعد صدور البيان الرسمي من المتحدث باسم القوات المسلحة حول حادث الحدود.

وفي برنامجه "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد، أشار موسى إلى أن التطورات الجارية في المنطقة تشير إلى احتمالية حدوث حرب إقليمية.

وشدد على أهمية التحلي بالصبر وتجنب الاستفزازات في هذه الفترة الصعبة، مشيرًا إلى أن مصر تتبنى سياسة ثابتة وتتعامل بحكمة، وأنه يتعين على الجميع الحفاظ على الهدوء في ظل هذه التطورات المتصاعدة.