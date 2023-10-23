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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شاهد.. الحملة التوعوية عن سرطان الثدى والكشف المبكر بدمياط

صحه دمياط
صحه دمياط

قام فريق التثقيف الصحي  بمديريه الصحه بدمياط، بقيادة الدكتورة  ميرنا السعدني رئيس قسم الاعلام والتثقيف الصحي وفريق التثقيف الصحي   بعمل ندوات توعية بمناسبة شهر أكتوبر الشهر الوردى لجميع المترددين والعاملين داخل الوحدات التابعة للادارة

جاءت الندوات عن مدي أهمية الفحوص الدورية للسيدات والفحص الذاتي للثدي في الاكتشاف المبكر للاورام السرطانية

كما تم تعريف السيدات بخدمات مبادرة صحة المرأة المصرية وهي ،تقديم توعية عن الفحص الذاتي للثدي وكيفية المحافظة علي الصحة العامة قياس ضغط وسكر قياس الوزن والطول فحص الثدى للسيدات المستهدفات بالفحص.
و يتم ابلاغ الحالة أول بأول علي نتيجة الفحص أو الأشعة أو نتيجة الباثولوجي مع تحديد الخطوة التالية للفحص ومكانها . الفئة المستهدفة، السيدات فوق 18سنة وأماكن تقديم خدمة مبادرة صحة المرأة
 

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دمياط الكشف المبكر المرأة المصرية أورام السرطان خدمة رئيس قسم الإعلام صحة المرأة

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