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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة سفاجا يتابع تطوير وتجميل المدخل الشمالي للمدينة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

تفقد اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الإثنين، أعمل تطوير وتجميل المدخل الشمالي للمدينة يرافقه عدد من ممثلي القرى السياحية بمنطقة كيلو 8.


أوضح رئيس المدينة، أن الجولة جاءت عقب عقد اجتماع لمناقشة المشاركات المجتمعية من القرى في تطوير المدخل والطرق المؤدية له، حيث تم المرور الفعلي على المركز السياحي منطقة ال ك 8 لتحديد الأهداف وأماكن عمل التجند والبرجولات أمام القرى.

 

وطالب رئيس المدينة ممثلي القرى بعمل لوحات فنية تحميل شعار كل قرية وتعكس المظهر الجمالي لها، رافقه  كلا من الإدارة الهندسية والنظافة والعلاقات العامة.

 

وأشار شعبان إلى ضرورة تعظيم الموارد وزيادة عائدها لتعود على تحسين وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع مراعاة الأبعاد المستقبلية كزيادة وجذب السكان في إقامة المشروعات الاستثمارية والخدمية في إعداد المخططات المستقبلية.

 

كما وجه رئيس المدينة بسرعة مراجعة الموقف القانوني لمداخل القرى السياحية والإعلانات على الطريق الساحلي مع عمل لجنة لحصر كافة التعديات وإزالة أي تعديات وتطبيق القانون على الجميع.

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