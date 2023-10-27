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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

3 طرق لاستخدام الكركم وماء الورد للبثور وتجميل البشرة الجافة

البشرة الجافة
البشرة الجافة

يعاني الكثير من الأشخاص من مشاكل البشرة المختلفة التي تظهر على الجلد وتؤثر على المظهر الجمالي للبشرة مما يضع الكثير من الفتيات في حالة من الإحراج بسبب مشاكل بشرتهن المختلفة.

يعتبر الكركم وماء الورد، من العناصر الموجودة في كل بيت ويساهمان بشكل كبير في حل العديد من مشاكل البشرة التي تعاني منها الكثير من الفتيات، كما أنهما الحل الأمثل للحصول على بشرة خالية من العيوب.

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الكركم وماء الورد لعلاج البثور والبشرة الجافة 

أظهرت الدراسات أن الكركم يحتوي على الكركمين، وهو مركب قوي مضاد للالتهابات ومضاد للبكتيريا يمكن أن يساعد في مكافحة البكتيريا المسببة لحب الشباب، من ناحية أخرى فإن ماء الورد مليء بالفيتامينات ومضادات الأكسدة التي يمكنها تهدئة وترطيب البشرة الجافة.

-العلاج 1: 

قناع الكركم للوجه: اخلطي ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم مع ملعقتين صغيرتين من ماء الورد لتشكيل عجينة، ضعيه بالتساوي على وجهك واتركيه لمدة 15-20 دقيقة، شطف مع الماء الفاتر، يمكن أن يساعد هذا القناع في تقليل البثور ويمنح بشرتك توهجًا جميلاً.

العلاج 2: 

تونر الكركم وماء الورد، امزجي جزءًا واحدًا من ماء الورد مع جزء واحد من الماء، أضف قليلًا من الكركم واخلطه جيدًا، ضعي هذا التونر باستخدام كرة قطنية بعد تنظيف وجهك، يساعد على توازن درجة حموضة البشرة ويمنع ظهور البثور.

العلاج 3: 

علاج البقع بالكركم وماء الورد طوال الليل، امزجي قليلًا من الكركم مع بضع قطرات من ماء الورد لعمل عجينة، ضعي هذا المعجون مباشرة على البثور قبل النوم، اتركيه طوال الليل واشطفيه في الصباح. يمكن أن يساعد هذا العلاج المستهدف على اختفاء البثور بشكل أسرع.

مشاكل البشرة علاج البشرة الجافة

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