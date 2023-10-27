محمد موسى ينفعل على الهواء: أين أنتم يا قادة العالم هل أصابكم العمى؟

أعرب الإعلامي محمد موسى، عن غضبه شديد من الصمت العالمي والمجتمع الدولي تجاه تصعيد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وسط أنباء تتحدثت عن بدء الهجوم البري الشامل على القطاع.

وصرخ محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، قائلا:" فلسطين تذبح، إسرائيل تحرق قطاع غزة وترتكب جريمة هولوكوست إسرائيلية، الكيان الصهيوني يحرق فلسطين ، يحرق القدس، الكل ينظر إلى مصر فقط، فين كل العرب، فين كل العالم، قولولي لو في ضمير صاحي بيسمعني أين أنتم يا قادة العالم ، فين ضميركم.

تابع محمد موسى، فلسطين المحتلة تشهد الآن قصفا هو الأعنف منذ بدء الحرب عليها، في كل مكان، دون أن نرى أي إدانة للجرائم من قادة العالم، متسائلا :" هل أصابكم العمي؟ الشعب الفلسطيني يباد ويذبح، وقطاع يتعرض للهجوم البري والبحري والجوي.

