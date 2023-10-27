مسئول أمريكي: كارثة إنسانية في غزة تتم باستخدام أسلحة من واشنطن

قال مدير سابق في وزارة الخارجية الأمريكية، جوش بول، إن ما يحدث في غزة كارثة يتم تسهيلها باستخدام الأسلحة المقدمة من الولايات المتحدة.

قال جوش بول، الذي استقال من منصبه في 18 أكتوبر والذي كان مسؤولاً عن نقل الأسلحة لإسرائيل، لشبكة سكاي نيوز البريطانية، إن ما يتكشف في غزة الآن هو كارثة إنسانية.

أضاف جوش بول، تلك الكارثة التي تتشكل في غزة يتم تنفيذها بواسطة الأسلحة التي كان يشرف عليها مكتبي السابق. وأكد قائلا: لقد حاولت إثارة هذه المخاوف بعد 7 أكتوبر، بعد الهجمات التي شنتها حماس، لكن قوبلت بالصمت.

أضاف المسؤول الأمريكي السابق: "نظراً للوضع على الأرض، ونظراً لعدم وجود مساحة للنقاش داخل العملية السياسية داخل الحكومة الأمريكية، شعرت أنه يتعين علي الاستقالة".

وقال يبدو أننا نندفع بتهور نحو أزمة إنسانية أعمق.