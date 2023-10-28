عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد الصفدي: مصر والأردن موقفهما واضح من القضية الفلسطينية

صدى البلد

أكد أحمد الصفدي، رئيس مجلس النواب الأردني، أن ما يحدث للأشقاء في غزة إبادة جماعية، بالتزامن مع ضرب الكيان المحتل القنابل المشروعة وغير المشروعة.

وأضاف رئيس مجلس النواب الأردني  خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حقائق وأسرار”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم مصطفى بكرى أن بلاده طلبت وقف إطلاق النار مباشرة وتقديم المساعدات العاجلة للأشقاء في القطاع، متسائلا: أين حقوق الإنسان التي يتحدث عنها الغرب؟، وأين الإسلام حول العالم من القضية.

مصر والأردن 


وتابع الصفدي قائلا: «مصر والأردن موقفهما واضح من القضية الفلسطينية وهو وقف العنف الصهيوني».

واستكمل رئيس مجلس النواب الأردني: «المشكلة ليس الآن في الغزو البري، فماذا عن القصف الجوي وأين الإنسانية، وما نراه اليوم تقشعر له الأبدان، هل الجاني يصبح ضحية، هل هذا هو السلام الذي يتحدث عنه الغرب».


واستكمل: نريد وقف ما يحدث فورا حتى لا تزداد تبعات الكارثة، مع صمت غريب للمجتمع الغربي.

إبادة جماعية إطلاق النار القضية الفلسطينية حقوق الإنسان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من خالد الغندور بعد خسارة الزمالك أمام إنبي في الدوري

السيول تصل لأول مرة في الخريف بهذه المناطق|الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

تعليق ساخر من لاعب الأهلي السابق على ركلة جزاء الزمالك أمام إنبي

غزة الآن.. المدفعية الإسرائيلية تقصف القطاع وتحليق كثيف لطائرات الاحتلال

دعاء لأهل فلسطين لصد العدوان على غزة.. اللهم انصرهم وسدد رميهم ودمر أعداءهم

المتحدث العسكري عن واقعتي طابا ونوبيع: استهداف إحدي الطائرتين خارج المجال الجوي

بصاروخ بدر 3 .. سرايا القدس تقصف عسقلان

الغريبة بيطلبوا يروح المنتخب| منشور مثير من نجم الأهلي السابق يخص شيكابالا

ترشيحاتنا

رئيس شركة العاصمة الإدارية: نتكفل برعاية طلاب مبادرة 100 حلم للمستقبل

عمرو أديب: استهداف مستشفى الشفاء في غزة سيكون أكبر مذبحة بالعالم

حماس: فشل هجوم إسرائيل البري على غزة عبر 3 محاور

البحوث الفلكية تفتح أبوابها للجمهور لرصد خسوف القمر والأخير هذا العام

أول لقطات تبث من غزة بعد انقطاع الإنترنت والاتصالات | فيديو

السيول تصل لأول مرة في الخريف بهذه المناطق|الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

24 فائدة لتناول البرغل| تعرف عليها

صمت الوجع مسموع.. مقطع فيديو مؤثر لأم تحتضن طفلها أبكى رواد السوشيال

تطورات جديدة| نجل الدكتور هاني الناظر يصدم محبيه ويطلب الدعاء

طريقة عمل الدجاج الكرسبى

فيديو

شيرين رضا : لهذا السبب أري الزواج منظومة فاشلة | فيديو

مقطع فيديو تنفطر له القلوب.. طفلة فلسطينية تبكي بعد وفاة أمها|شاهد

عاجل| بدء الهجوم البري على قطاع غزة وانقطاع كامل للاتصالات

وظائف خالية برواتب 45 ألف جنيه.. التفاصيل والشروط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: لفلسطين.. وللكويت أيضًا !

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: بطولات بدو سيناء

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: فضاء جوي أكثر ديناميكية لمستقبل نمو الحركة الجوية العالمية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: من يقرأ فنجان العرب

منال خيرت

منال خيرت تكتب: مصر ركيزة الاستقرار الكُبرى في المنطقة

هند عصام

هند عصام تكتب: أين ذهبت الملكة حتب حرس الأولى؟

مني أحمد

منى أحمد تكتب: السويس.. فصل من كفاح شعب مصر

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: الطريق إلى حطين الثانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ