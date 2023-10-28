أحمد الصفدي: مصر والأردن موقفهما واضح من القضية الفلسطينية

أكد أحمد الصفدي، رئيس مجلس النواب الأردني، أن ما يحدث للأشقاء في غزة إبادة جماعية، بالتزامن مع ضرب الكيان المحتل القنابل المشروعة وغير المشروعة.

وأضاف رئيس مجلس النواب الأردني خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حقائق وأسرار”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم مصطفى بكرى أن بلاده طلبت وقف إطلاق النار مباشرة وتقديم المساعدات العاجلة للأشقاء في القطاع، متسائلا: أين حقوق الإنسان التي يتحدث عنها الغرب؟، وأين الإسلام حول العالم من القضية.

مصر والأردن



وتابع الصفدي قائلا: «مصر والأردن موقفهما واضح من القضية الفلسطينية وهو وقف العنف الصهيوني».

واستكمل رئيس مجلس النواب الأردني: «المشكلة ليس الآن في الغزو البري، فماذا عن القصف الجوي وأين الإنسانية، وما نراه اليوم تقشعر له الأبدان، هل الجاني يصبح ضحية، هل هذا هو السلام الذي يتحدث عنه الغرب».



واستكمل: نريد وقف ما يحدث فورا حتى لا تزداد تبعات الكارثة، مع صمت غريب للمجتمع الغربي.