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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد واقعة البصق.. إسلام صادق يكشف تفاصيل جديدة بشأن بيع مروان حمدي

مروان حمدي
مروان حمدي

أعلن الإعلامي إسلام صادق علي بيع مروان حمدي وتغريمه ماليا بعد واقعة البصق وذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك


 

وكتب إسلام صادق:"المصري يدرس بيع مروان حمدي وتغريمه ماليا بعد واقعة "البصق" أثناء إستبداله في مباراة بيراميدز".


 

قرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة  كامل أبو علي، خصم مليون جنيه من مستحقات  مروان حمدي لاعب الفريق الأول للكرة بالنادي .

 

و قرر مجلس المصري إيقاف اللاعب لحين التحقيق معه فيما بدر منه خلال مباراة اليوم أمام فريق بيراميدز.


 

جاء قرار مجلس إدارة المصري تجاه لاعبه كرد فعل لتصرف اللاعب فى مباراة بيراميدز التى انتهت باخفاق المصري بهدفين مقابل ثلاث اهداف والذي نتج عنه غضبة كبيرة من الجماهير التى طالبت برحيله. 

الإعلامي إسلام صادق النادي المصري مجلس إدارة النادي المصري مروان حمدي كامل أبو علي بيراميدز

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