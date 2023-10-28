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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير فلسطيني: اتصالات مع مصر لتقوية بث شبكات الاتصالات والإنترنت

الاحتلال يقطع الإنترنت
الاحتلال يقطع الإنترنت والاتصالات عن غزة مع استمرار العدوان

أفاد وزير فلسطيني بوجود اتصالات مع مصر لدعمهم فيما يخص شبكات الاتصالات والانترنت التي قطعها الاحتلال، وفق ما ذكرت إذاعة صوت فلسطين.


قال وزير الاتصالات اسحق سدر، أن وزارة الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات الفلسطينية تُجري اتصالات مع نظيرتها المصرية لتقوية بث شبكات الاتصالات والانترنت لاستخدامها من قبل أهالي قطاع غزة.


ويواصل الاحتلال قطع الاتصالات وخدمات الانترنت عن قطاع غزة تزامنا مع شن قواته عملية برية في القطاع.


وتتواصل الغارات الوحشية التي تشنها مقاتلات الاحتلال، والتي تستهدف منازل المدنيين العزل، بجانب استهداف المستشفيات والمساجد والكنائس، مما أدى إلى ارتقاء آلاف الشهداء والجرحى، بينما الذين نجوا من القصف حتى الآن يعانون من وضع إنساني كارثي، في ظل التضييق عليهم.

وكشفت نيبال فرسخ الناطقة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني تفاصيل الوضع الراهن في غزة قائلة أن هناك تأخيرات طويلة في استجابة الإسعاف للحالات المصابة والجرحى وإنقاذ حياتهم، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز عربية.


وذكرت فرسخ أن  طواقم الإسعاف تستمع لأصوات القصف، وبناء على ذلك تحاول مركبات الإسعاف التحرك باتجاه مصدر الصوت، وإنقاذ حياة الجرحى والمصابين، ما أمكن ذلك.
بجانب ذلك، ونشعر بالقلق على طواقمنا العاملة في قطاع غزة في ظل استمرار القصف العنيف، فحتى اللحظة لم نتمكن من الاتصال مع طواقمنا، كما انقطع الاتصال بشكل كامل مع غرفة العمليات التي تزودنا بتقارير استجابتها على الأرض دائماً على مدار الساعة قبل قطع الاتصالات.
وطالبت فرسخ المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتوفير الحماية العاجلة للمدنيين العزل والطواقم.
 

أهالي قطاع غزة استمرار القصف اتصالات الجرحى والمصابين الغارات الوحشية

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