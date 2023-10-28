الاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر : الوضع في غزة كارثي والأهالي يشربون مياها ملوثة

أكد الاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر أن الوضع في قطاع غزة كارثي بكل المقاييس، وأن الطواقم الطبية في غزة منهكة مشيرا إلى ان أهالي غزة يشربون مياها ملوثة نتيجة عدم وجود المياه.

كما طالب الاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر لـ"الشرق" بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، مبينا أن المنظمات الإنسانية تدفع ثمن فشل العمل السياسي وأن الواقع الإنساني في غزة واضح للجميع.

وبين الاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر أن قطع الاتصالات والانترنت هدفه التعتيم على حقيقة الوضع.

وكان الهلال الأحمر في غزة قد أكد في وقت سابق أن هناك صعوبة كبيرة في تحرك سيارات الإسعاف بسبب انقطاع الاتصال مع غرفة العمليات.

ومن جانبها؛ ذكرت شركة الاتصالات الفلسطينية: انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة في ظل العدوان المتواصل، فقد تسبب القصف الشديد في الساعة الأخيرة بتدمير جميع المسارات الدولية المتبقية التي تصل غزة بالعالم الخارجي بالإضافة للمسارات المدمرة سابقاً خلال العدوان.

ونوهت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن غزة تتعرض لقصف إسرائيلي عنيف وغير مسبوق مع انقطاع الاتصالات، حيث شن طيران الاحتلال الإسرائيلي في الساعة الأخيرة، غارات عنيفة وغير مسبوقة على قطاع غزة، ما أدى إلى انقطاع شبكات الاتصالات والانترنت.

كما أكدت شركات الاتصالات في غزة الانقطاع الكامل لشبكاتها العاملة في القطاع، في حين تحولت عدد من القنوات التلفزيونية التي تنقل تطورات الأحداث إلى الاعتماد على الأقمار الصناعية لنقل الصورة والتواصل مع مراسليها، في ظل توقف الاتصالات العادية أو المعتمدة على الانترنت.

وأعلن تلفزيون فلسطين، أن قطاع غزة يشهد قصفا هو الأعنف برا وبحرا وجوا منذ بداية الحرب، وتعرضت أنحاء مختلفة في قطاع غزة لقصف عنيف ومستمر من طيران الاحتلال الحربي.