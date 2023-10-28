عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر : الوضع في غزة كارثي والأهالي يشربون مياها ملوثة

ارشيفي
ارشيفي

أكد الاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر  أن الوضع في قطاع غزة كارثي بكل المقاييس، وأن الطواقم الطبية في غزة منهكة مشيرا إلى ان أهالي غزة يشربون مياها ملوثة نتيجة عدم وجود المياه.

كما طالب الاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر لـ"الشرق"  بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، مبينا أن المنظمات الإنسانية تدفع ثمن فشل العمل السياسي وأن الواقع الإنساني في غزة واضح للجميع.

وبين الاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر أن قطع الاتصالات والانترنت هدفه التعتيم على حقيقة الوضع.

وكان الهلال الأحمر في غزة قد أكد في وقت سابق  أن هناك صعوبة كبيرة في تحرك سيارات الإسعاف بسبب انقطاع الاتصال مع غرفة العمليات.

ومن جانبها؛ ذكرت شركة الاتصالات الفلسطينية: انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة في ظل العدوان المتواصل، فقد تسبب القصف الشديد في الساعة الأخيرة بتدمير جميع المسارات الدولية المتبقية التي تصل غزة بالعالم الخارجي بالإضافة للمسارات المدمرة سابقاً خلال العدوان.

ونوهت  وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن غزة تتعرض لقصف إسرائيلي عنيف وغير مسبوق مع انقطاع الاتصالات، حيث شن طيران الاحتلال الإسرائيلي في الساعة الأخيرة، غارات عنيفة وغير مسبوقة على قطاع غزة، ما أدى إلى انقطاع شبكات الاتصالات والانترنت.

كما أكدت شركات الاتصالات في غزة الانقطاع الكامل لشبكاتها العاملة في القطاع، في حين تحولت عدد من القنوات التلفزيونية التي تنقل تطورات الأحداث إلى الاعتماد على الأقمار الصناعية لنقل الصورة والتواصل مع مراسليها، في ظل توقف الاتصالات العادية أو المعتمدة على الانترنت.

وأعلن تلفزيون فلسطين، أن قطاع غزة يشهد قصفا هو الأعنف برا وبحرا وجوا منذ بداية الحرب، وتعرضت أنحاء مختلفة في قطاع غزة لقصف عنيف ومستمر من طيران الاحتلال الحربي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد موسى يزف خبر وقوع قائد إسرائيلي في يد المقاومة الفلسطينية

رسميًا الآن بعد قرار البنك المركزي|مفاجأة سارة في سعر الدولار مقابل الجنيه

الصحة: نقل 45 مصابا إلى المستشفيات في حادث مروري على طريق الإسكندرية الصحراوي

500 جنيه|سعر الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة جنونية وعيار 21 الآن مفاجأة

ماذا حدث فى فيلا المنصورية.. حفل صاخب ينتهى بشكل مأساوي |القصة الكاملة

حصر الضحايا..تصادم عدد كبير من السيارات على طريق الإسكندرية الصحراوي

الخارجية تحمل إسرائيل مسئولية انتهاك قرار الأمم المتحدة بالوقف الفوري لإطلاق النار

العربيات وسط النيران.. اللقطات الأولى لحادث طريق الإسكندرية الصحراوي

موضوعات متعلقة

الصليب الأحمر يعلن وصول أول فرقه الطبية إلى غزة

الصليب الأحمر يعلن وصول أول فريق طبي تابع له إلى غزة.. فيديو

ترشيحاتنا

نجل هاني الناظر يكشف سبب تدهور حالة والده الصحية| تفاصيل

بحالة الزيرو.. سعر ميتسوبيشي اكسابندر العائلية موديل 2023

إطلاق صاروخ موجه من لبنان باتجاه موقع لجيش الاحتلال

النكبة الكبرى.. شاهد منشور إسرائيلي يهدد سكان الضفة الغربية بالتهجير إلى الأردن

بعد دعوة أردوغان.. مليوني تركي يحتشدون لدعم فلسطين

استجابة للهشتاج العالمي.. ماسك: سندعم الاتصال بمنظمات الإغاثة المعترف بها في غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملامح تشبه فنانة شهيرة.. أحلام تثير الجدل بهذه الإطلالة من الرياض

4 نصائح تقلل من حدوث الشد العضلي أثناء النوم.. احرص عليها

مشاكل الجلد مؤشر للإصابة بمرض خطير| تفاصيل

أهم المعالم الثقافية.. قصة حريق دار الأوبرا المصرية

فيديو

يستعيد توازنه.. أسعار الذهب اليوم السبت في مصر

حفلة طلاب صاخبة.. الداخلية تكشف حقيقة قصة فيلا أبو رواش بالمنصورية

نجوم الفن والرياضة فى حفل عشاء موسم الرياض.. فيديو

عادل إمام.. مي العيدان تفتح النار على بوسي شلبي لهذا السبب |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: لفلسطين.. وللكويت أيضًا !

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: بطولات بدو سيناء

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: فضاء جوي أكثر ديناميكية لمستقبل نمو الحركة الجوية العالمية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: من يقرأ فنجان العرب

منال خيرت

منال خيرت تكتب: مصر ركيزة الاستقرار الكُبرى في المنطقة

هند عصام

هند عصام تكتب: أين ذهبت الملكة حتب حرس الأولى؟

مني أحمد

منى أحمد تكتب: السويس.. فصل من كفاح شعب مصر

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: الطريق إلى حطين الثانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ