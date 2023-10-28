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رئيس التحرير
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برلمان

مصر أكتوبر: كلمة الرئيس بالملتقى السنوي للصناعة اتسمت بالمصارحة والمكاشفة

الدكتورة جيهان مديح
الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر

أشادت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر،  بكلمة الرئيس  عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح المتلقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة فى نسخته الثانية، مؤكدة أن الكلمة حملت العديد من الرسائل الهامة والتي كان أبرزها أن الجيش المصري قوي وقادر على حماية البلاد والحفاظ على الأمن القومي المصري.

أضافت مديح، في بيان لها، أن كلمة الرئيس السيسي اتسمت بالمصارحة والمكاشفة كعادته، حيث أكد أن حذر من قبل من فكرة اتساع نطاق الصراع والحرب الحالية في غزة، وأن مصر دولة ذات سيادة ويجب احترام مكانتها وسيادتها، موضحة أن كلمة الرئيس طمأنت الشعب المصري.

أكدت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على أن تلعب دورًا إيجابيًا في الأزمة الحالية والصراع الذي تشهده الأراضي الفلسطينية حيث تبذل جهودا حثيثة من أجل وقف إطلاق النار وحماية المدنيين العزل، مشيرة إلى أن مصر تبذل كل ما في وسعها لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وثمنت مديح، ترحيب الرئيس السيسي بالقرار العربي الذى تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم بالوقف الفورى للعنف في غزة، مؤكدة أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي لن ولم تتخل عن دعم القضية الفلسطينية  ودعم الشعب الفلسطيني باعتبارها القضية الفلسطينية هي قضية القضايا، كما أن مصر تسعى لتحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة ويتحقق ذلك من خلال حل الدولتين  وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

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