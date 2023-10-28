مخالفة مرور.. الشرطة تطارد طفلة عمرها عامين في أمريكا

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي واقعة لفتت انتباه الرواد في شوارع امريكا الذين وصفوها بالمضحكة والمتعلقة بشرطة المرور.



وأوقفت الشرطة الأمريكية طفلة عمرها سنتين، أثناء قيادتها سيارة على الطريق في بلدة أوكارتش، بولاية أوكلاهوما الأمريكية، وذلك بسبب ارتكابها مخالفات مرورية.

ونشرت الشرطة صورا تظهر الطفلة روز فيرن ذات العامين، وهي تقود سيارتها وردية اللون التي تعمل بالبطارية، متجاوزة الحد الأقصى للسرعة، وتقوم بتنظيف أسنانها، خلف عجلة القيادة، وعلى الرغم من أنها التفتت خلفها وشاهدت سيارة الشرطة تومض أضواءها، إلا أنها لم تتوقف، واستمرت في القيادة، غير مكترثة.



ونشرت شرطة أوكارتش، مقطعًا طريفًا ومضحكًا عبر حسابها على فيس بوك، معلقة: "الضابط مانيس لاحظ وجود منتهك صغير لقانون السرعة على الطرقات في شارع كانساس، وتم اتخاذ الإجراء الفوري تجاه فيرن".

وقالت الشرطة إن فيرن تلقت تحذيرًا، بدلًا من مخالفة منتهكي السرعة القانونية، مشيرة إلى أنها كانت طفلة لطيفة للغاية.



لم تكن ترتدي حزام الأمان

وتداول مستخدمو فيس بوك الفيديو بطريقة طريفة، فكتب أحدهم مازحًا: "عمل جيد.. يجب إيقاف هؤلاء المتهورين"، فيما شكر آخر الضابط على توقيف هذا السائق الصغير، وتساءل آخرون، ساخرين، عن عدم ذكر الشرطة مدى السرعة التي كانت تقود بها فيرن أو ما إذا كانت ترتدي حزام الأمان أم لا