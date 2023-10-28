الحكومة الإيطالية تخطط لزيادة الضرائب على المواطنين في ميزانية 2024

أظهرت مسودة ميزانية 2024 التي اطلعت عليها رويترز، اليوم السبت، أن الحكومة الإيطالية تخطط لزيادة الضرائب على الإيجارات قصيرة الأجل للأشخاص الذين يؤجرون أكثر من شقة واحدة.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الانتقادات الموجهة إلى Airbnb (ABNB.O) وغيرها من منصات الإيجار قصير الأجل لمساهمتها في نقص المساكن ذات الأسعار المعقولة للمقيمين في الوجهات السياحية الأكثر شعبية.

يسمح التشريع الإيطالي للمالكين بتأجير شققهم ودفع معدل ضريبة قدره 21% على الأرباح

وأظهرت المسودة أن رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني تعتزم رفع هذا النطاق إلى 26% 'في حالة الإيجار قصير الأجل لأكثر من شقة واحدة في كل فترة ضريبية'.

ومع ذلك، قلصت الحكومة خططها الأولية حيث تصورت المسودات السابقة التي نشرتها رويترز زيادة الضرائب المطبقة أيضًا على الإيجارات قصيرة الأجل للشقق الفردية.

وقالت ميلوني للصحفيين يوم السبت إن مشروع قانون الميزانية لعام 2024 الذي وافقت عليه حكومتها سيُعرض على البرلمان يوم الاثنين. ومن المتوقع أن تستغرق عملية الموافقة حتى ديسمبر.