36 كيلو | معمّر إسباني يحطم رقمًا قياسيًا صادمًا .. تفاصيل القصة

في محاولة لتسجيل رقم قياسي عالمي جديد في موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، كأكبر شخص على الإطلاق يعبر الأخدود سيرًا على الأقدام، تمكن الإسباني ألفريدو ألياجا، 92 عامًا، من عبور أخدود جراند كانيون "الأخدود العظيم" سيرًا على الأقدام من الطرف إلى الطرف الآخر، قطع فيها مسافة 36 كيلومترًا خلال 21 ساعة.

تحطيم الرقم القياسي العالمي



ونجح ألفريدو ألياجا في تحطيم الرقم القياسي العالمي الحالي الذي يحمله الأمريكي، جون جيبيكيما، والبالغ من العمر 91 و151 يومًا، عندما أكمل رحلته في مارس الماضي، مثبتين بذلك أن العمر ليس إلا مجرد رقم.



ورافق ألفريدو ألياجا في محاولته، ابنته أنابيل ألياجا بوكينا والمقيمة في ولاية كارولينا الشمالية، وزوجها يورجن بوكيناو، ومتطوعين آخرين.

وصرح ألياجا: "سواء اعترفت موسوعة جينيس للأرقام العالمية بمحاولتي أم لا، فأنا أخطط لعبور الأخدود مرة أخرى العام المقبل، فلا يمكن القول، إنني أكبر من أن أفعل هذا، فأنا أتمتع بصحة جيدة وسعيد".