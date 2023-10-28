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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تشكيل المجلس القومي للطفولة والأمومة وفقا للقانون

صدى البلد

يناقش مجلس النواب، اليوم الأحد، مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس)، بإصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومشروع قانون مقدم من النائبة أمل زكريا وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

وحدد مشروع القانون، تشكيل المجلس، حيث نص على أن: يُشكل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية، من رئيس ونائب للرئيس متفرغ، و11 عضوا من الشخصيات العامة وذوي الخبرة من المهتمين بشئون الطفولة والأمومة ورجال الثقافة، ومن ذوي العطاء المتميز في هذا المجال، وذلك بناء على عرض من رئيس مجلس الوزراء.

ويحدد رئيس الجمهورية، المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه وأعضائه.

وتكون مدة عضوية رئيس المجلس ونائبه وباقي الأعضاء، 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.

مجلس النواب النواب المجلس القومي للطفولة والامومة عبد الهادى القصبى تشكيل المجلس

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