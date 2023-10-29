رغم قرار أوسوريو.. الونش يؤدي تدريبات منفردا

حرص محمود حمدي الونش نجم الزمالك، على خوض التدريبات امس السبت منفردا، وذلك تمهيدا لعودته إلى المشاركة من جديد.

و نشر الإعلامي مينا ماهر صورا له اثناء التدريبات و علق قائلا: محمود حمدي الونش يواصل التأهيل من اجل العودة الي الملاعب .

وأدى الونش، تدريبات تأهيلية رغم قرار أوسوريو، بمنح اللاعبين، راحة لمدة 48 ساعة عقب مباراة إنبي.

تغلب فريق إنبي على نظيره فريق الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما فى إطار الجولة الخامسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

أحرز ثنائية إنبي زياد كمال وأحمد أوفا فيما سجل هدف الزمالك الوحيد أحمد سيد زيزو.