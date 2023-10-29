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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يقصف أهدافًا في جنوب لبنان مقابل مدينة نهاريا

لبنان وإسرائيل
لبنان وإسرائيل

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف أهدافًا في جنوب لبنان مقابل مدينة نهاريا.

على جانب آخر، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية في نبأ عاجل لها، بدوي صفارات إنذار في بلدات غلاف غزة.

وجددت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، قصفها على مناطق شمال غزة، واستهدفت مناطق عدة في محيط المستشفى الإندونيسي، ومشروع بيت لاهيا، وشرق حي الشجاعية، ومنطقة الشيخ زايد، وحي التفاح، وغيرها من المناطق شمالي القطاع.

وتحول قطاع غزة إلى قطع من اللهب منذ الليلة الماضية جراء القصف العنيف في ظل انقطاع شبكتي الاتصالات والإنترنت كلياً، ما تسبب في إحداث شلل كامل في قدرات المنظومة الصحية وحركة مركبات الإسعاف والطواقم الطبية.

وبسبب تراكم الأنقاض في كل مكان، لا تستطيع فرق الإنقاذ والإسعاف الوصول لمئات المفقودين تحت الأنقاض، كما فاقم قطع الاتصالات هذه المعاناة.

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