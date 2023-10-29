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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد جائحة كورونا.. تحذيرات من انتشار أمراض فيروسية بالعالم قريبا

فيروس
فيروس

بدأ العالم يتعافي بشكل نسبي من جائحة فيروس كورونا التي أودت بحياة الملايين حول العالم، بينما يتوقع علماء مواجهة أمراض أخرى وفيروسات خلال السنوات المقبلة.

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كشف تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، أن العالم سيواجه ظهور جائحات جديدة في المستقبل، داعيا العالم إلى الاستعداد لمواجهة المرض الخطير القادم دون ذعر أو إهمال.

ووفقا له، ما يقلق العلماء حاليا سؤال واحد: "متى سيحدث هذا"، مؤكدا: "لا يمكن أن نسمح بتكرار أخطاء الماضي، لذلك تتفاوض الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية حاليا، ويجري إعداد اتفاق جديد بشأن الوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها، وإدخال تعديلات على اللوائح الصحية".

 

وأضاف: "بالمناسبة قد تكون الجائحة المقبلة أسوأ من "كوفيد-19"، حيث إن مسبب المرض الجديد سيكون قادرا على المساهمة بنشاط في تقليل عدد سكان العالم".

 

 

ومن جانبه، حذر الدكتور فلاديسلاف جيمتشوجوف أخصائي أمراض المناعة والأمراض المعدية: "تطور الميكروبات لم ينتهِ بعد، بل هو مستمر ولن يتوقف. وتتجه المجتمعات الميكروبية بأكملها (البكتيريا والفيروسات) إلى حيث تتجه جميع الكائنات الحية - إلى تراكم الأعداد والاستيلاء على مناطق جديدة

كورونا فيروس أمراض

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