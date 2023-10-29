دراسة جديدة| تحلية المشروبات بالسكر ليست لها علاقة بمرض السكري

أكدت دراسة طبية جديدة، أن إضافة السكر إلى الشاي والقهوة لا يشكل خطراً كبيراً على الصحة.

وقال باحثون، إن إضافة السكر إلى الشاي أو القهوة قد لا يكون له تأثير سلبي على صحتنا العامة.

ورغم أن العديد من الدراسات الطبية تطالب بالحد من تناول السكر والالتزام بتناول 7 ملاعق صغير منه فقط يوميًا من أجل حماية الأسنان والحد من احتمالية التعرض لمرض السكري والأمراض المتربطة بالسمنة.

إلا أن دراسة جديدة لم تجد أي علاقة بين تحلية المشروبات وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري والوفاة المبكرة، وفقًا لصحيفة الديلي ميل البريطانية.

لا علاقة بين السكر في الشاي والقهوة والوفاة

وأوضحت الدراسة، التي اختبرت الرجال منذ السبعينيات أن أولئك الذين استخدموا السكر لتحلية الشاي والقهوة لم يكونوا أكثر عرضة للإصابة بمشاكل صحية من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك.

وقال الباحثون وهم علماء هولنديون ودنماركيون وبريطانيون قاموا بتحليل بيانات من دراسة كوبنهاغن للذكور أنه لم يكن هناك ارتباط "ذو دلالة إحصائية" بين تحلية الشاي والقهوة بالسكر والوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية أو السرطان أو مرض السكري.