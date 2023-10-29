لماذا وقع القذافي شيكات على بياض لصالح بليغ حمدي؟.. تفاصيل

حمل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، تقديرًا خاصا للموسيقار الكبير بليغ حمدي، لذا أرسل له شيكات على بياض من توقيعه، ولم ينس له أنه قبل دعوته لزيارة ليبيا مع زوجته حينها الفنانة وردة بدوافع عروبية، في وقت كانت العلاقات المصرية الليبية في أشد حالات توترها وتحمل مضايقات جمة بعدها من نظام الرئيس السادات، حسب ما جاء في كتاب «بليغ.. أسرار الأيام الأخيرة».

القذافي يوقع شيكات على بياض لبليغ حمدي

وحينما تعرض بليغ حمدي لأزمة في مصر، على خلفية اتهامه في جريمة قتل، وهرب إلى باريس، وتعرض هناك لأزمة مالية، أرسل القذافي ابن عمه ومبعوثه الشخصي أحمد قذاف الدم في مهمة خاصة إلي بليغ في باريس ليقدم له خمسة شيكات على بياض موقعة من القذافي شخصيًا، ويكون من حق بليغ أن يضع فيها ما يشاء من أرقام، وليقدم له كذلك عرضا بالانتقال إلي ليبيا لتأسيس معهد للموسيقى بالشروط التي يضعها، وله أن يحدد المقابل المادي الذي يشاء.



ورفض بليغ رفض العرض الكريم شاكرًا لصاحبه، وتعبيرا عن هذا الامتنان قبل فقط أن يلحن أوبريت بمناسبة عيد ثورة الفاتح، وسافر إلي اليونان لتسجيله في أحد أستديوهاتها، وقضى في أثينا ثلاثة أسابيع.

بليغ حمدي يلحن بأوامر الداخلية

ولحن الموسيقار الكبير بليغ حمدي أغنية وطنية في باريس بطلب من وزير الداخلية زكي بدر، وتعود تفاصيل تلك القصة، إلى فترة سنوات المنفى وقبل سفر بليغ حمدي لفرنسا، فقد فوجئ بليغ يوما بتليفون من وزير الداخلية الشهير زكي بدر، يسأله عن كلمات أغنية وطنية قدمها له اللواء الشاعر إبراهيم موسى، وتذكرها بليغ بالطبع فقد جاءته في موقف لا ينسى، فيومها كان بليغ يعيش توابع محنة قضية سميرة مليان، وكان في شقته حينما دق جرس الباب وقام هيثم ابن شقيقه ليفتح، ومن عين الباب السحرية فوجئ بأن الطارق عبارة عن ضابط شرطة برتبة عميد، فجرى ليخبر عمه وينصحه بأن يدخل غرفته حتى ينجلي أمر هذا الضيف الثقيل، وفعلا استجاب بليغ للنصيحة، ودخل الضيف وجلس وسأل عـن بليغ وأمام إلحاحه خرج له بليغ ليفاجأ أنه صديقه الشاعر إبراهيم موسى الذي كان بليغ لحن له قبلها أغنيته ذائعة الصيت «ادخلوها سالمين» التي شدت بها شادية.