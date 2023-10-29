سقطت ملايين الأرواح .. حميد الشاعري يدعم شعب فلسطين ضد جيش الاحتلال

يواصل الكابو حميد الشاعري دعمه الكامل للقضية الفلسطينية، وذلك من خلال إعلان تضامنه مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وذلك عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" منذ بداية العدوان على قطاع غزة.

وكان آخر ما كتبه حميد الشاعري عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك جملة بكل لغات العالم هي: "يا عالم.. هناك قطعة أرض تباد عن بكرة أبيها اسمها غزة"، وكتا أيضاً: "سقطت تفاحة فاكتشفوا الجاذبية وسقطت ملايين الأرواح ولم يكتشفوا الإنسانية".

وطالب حميد الشاعري في أكثر من تدوينة بتدخل العالم أجمع لوقف المجازر التي يقوم بها جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

الجدير بالذكر أن حميد الشاعري قدم خلال مسيرته العديد من الأعمال الفنية التي تدعم القضية الفلسطينية، ومن أبرزها أوبريت "الحلم العربي" و "القدس هترجع لنا" وأعمال أخرى شارك بها كافو نجوم الوطن العربي.

راغب علامة

علن الفنان راغب علامة، عن استيائه من المجازر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من جنود الاحتلال الاسرائيلي.

وكتب راغب علامة عبر موقع التدوينات x: «في حرب الكبار.. شو ذنب الطفولة!، يتعرّض قطاع غزّة وأهله لإبادة ظالمة وعدوان غاشم أشعل ليل غزّة بنيرانه مخلّفاً مجازر إنسانية وويلات مروّعة ستسجل وصمة عار أبدية مهما حاولوا طمسها بعزل المدنيين عبر قطع الكهرباء والهاتف والإنترنت».

أضاف علامة قائلًا: «أكثر ما يدمي القلب هو مشهد قتل الأطفال في هذه الحرب السوداء الملطخة بدماء زكيّة بريئة، ارحموا الأطفال!.. أوقفوا قتل الأطفال فوراً!». لا يسعني سوى القول إنه مهما دعت الظالم قدرته على إعلاء الباطل على الحقّ إلا أنّ قدرة الله أعلى وأعظم لأن الله أكبر.. كان الله في عون الأطفال والمدنيين والأبرياء في غزّة ورحم أهلها وكفى بالله حسيبًا.