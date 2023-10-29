بسبب ماس كهربائي ..حريق هائل بورشة نجارة في دمياط

شب حريق هائل داخل ورشة نجارة بقرية العنانية التابعة لمركز دمياط نتيجه ماس كهربائي .

تلقي اللواء حسام توفيق مدير أمن دمياط، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل ورشة نجارة بقرية العنانية بمركز دمياط وتم الدفع بقوات الحماية المدنيه للسيطرة على الحريق و٣ سيارات اطفاء.

وكشفت المعاينة الاولية أن السبب ماس كهربائ حيث من المعتاد قطع الكهرباء عن القريه يوميا تخفيفا لاحمال لمدة ساعه وعند عودة التيار الكهربائي تسبب في ماس كهربائي وادى لاشتعال النيران بالورشة والتى كان بها بعض المواد سريعه الاشتعال كالاسفنج، ودمر الحريق كافه قطع الموبيليا الموجوده بالورشة.

ولم تقدر حتى الآن حجم الخسائر الماديه ولا توجد خسائر في الارواح وتم السيطرة على الحريق.