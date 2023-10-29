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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء دمياط يستقبل 10 سفن حاويات وبضائع عامة

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن .. بينما غادر عدد 9 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة .

وأشار البيان إلى أنه قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 32944 طن تشمل : 3366 طن رمل و 5200 طن يوريا و 13978 طن ملح معبأ و 2800 طن علف و 3500 طن مولاس و 4100 طن بضائع متنوعة.

كما أوضح البيان بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 44106 طن تشمل : 9867 طن خردة و 9740 طن ذرة و 2500 طن ابلاكاش و 1015 طن حديد و 991 طن خشب زان و 6041 طن فول صويا و 12932 طن قمح و 1020 طن بضائع متنوعة .

بينما اكد البيان على انه قد بلغت حركة الصادر من الحاويات 1041 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 293 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1911 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 53826 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 425155 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2573 طن قمح متجهين إلى صوامع بنى سويف و كوم ابو راضي ، و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم متجه الي الاسكندرية ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2914 شاحنة.

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