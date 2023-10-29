تصعيد وسقوط الضحايا| إسرائي_ل تستفيد بالضوء الأخضر الأمريكي لعدوانها على غزة..فيديو

قال الدكتور مازن يوسف، مدير موقع روسيا اليوم، إن الفصائل الفلسطينية أحرزت نجاحا كبيرة وهذا يبعثر الأوراق لدى القادة الإسرائيليين، ونحن أمام مزيد من التصعيد وسقوط الضحايا، وحديث وزير الخارجية الروسي أمس يشير إلى هول ما نسير إليه، حيث قال إن ما يحصل وسيحصل من تدمير لقطاع غزة سيكلف كارثة لعقود وربما لقرون.

وأضاف "يوسف"، خلال مكالمة هاتفية من موسكو ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن إسرائيل ترفض حتى الآن تسمية ما تقوم به على أنه بداية للتدخل البري، وهدفها من ذلك ومن عدم الوضوح هو عدم وضع سقف زمني للعملية البرية والدخول في حسابات وأرقام.

عمليات القصف

وأشار إلى أن إسرائيل تستفيد من هذا الوضع والضوء الأخضر الأمريكي والغربي، والمشاريع الأممية ولا سيما الروسية لإحداث هدنة ولو مؤقتة، تواجه بـفيتو، ومن ثم إسرائيل تعرف أنه لا سقف زمني لعمليات القصف.