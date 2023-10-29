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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع مزارع بطلقات نارية في تجدد خصومة ثأرية بقنا

مشرحة
مشرحة

لقى مزارع مصرعه بطلقات نارية، أثناء قيادته جرار زراعى فى قرية المرجية التابعة لمركز دشنا شمال قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً يفيد بمصرع شخص بطلقات نارية، أثناء قيادته جرار زراعي بقربة المرجية التابعة لمركز دشنا.

 

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تبين مصرع محمد.ع ٣٠ عاماً، مقيم بقرية أبوحزام التابعة لمركز نجع حمادى، أثناء عمله على جرار زراعى بقربة المرجية بمركز دشنا، خلال تجدد خصومة ثأرية.

 

دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فاو، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

 

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


 

قنا مزارع جرار زراعى قرية المرجية طلقات نارية دشنا خصومة ثأرية

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