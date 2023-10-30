باحث سياسي يكشف سبب حذف نتنياهو تغريدة حمل فيها الاستخبارات فضيحة 7 أكتوبر

قال جهاد حرب الكاتب والباحث السياسي، إن سبب حذف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التغريدة التي يحمل فيها جهاز الاستخبارات فشل ما حدث يوم السابع من أكتوبر لأنه رئيس الحكومة ويتحمل المسئولية عن أي أخطاء لفشل الأجهزة الأمنية والسياسية.

وأضاف جهاد حرب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، أن سبب حذف التغريدة أيضا أن إسرائيل في حالة حرب ويعملون على أنه لا يجب التشويش على الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، مشيرا إلى أن نتنياهو في مرمى انتقادات واسعة من قبل المعارضة الإسرائيلية.

وأكمل جهاد حرب الكاتب والباحث السياسي، أن نتنياهو تراجع واعتذر عن التغريدة في النهاية واعتباره اخطأ وده زاد من حدة الانتقادات الشعبية باعتباره رئيس حكومة غير مسئول ويتصرف بصبيانية للدفاع عن ذاته فقط ويهرب ولا يريد أن يتحمل المسئولية عما حدث يوم 7 أكتوبر.





