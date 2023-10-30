مروة عيد لصدي البلد كنت متوقعة أن مسلسل صوت و صورة يتصدر التريند

تشارك الفنانة مروة عيد في مسلسل "صوت و صورة "بطولة النجمة حنان مطاوع و الذي يعرض حالياً على شاشة Dmc

و تحدثت مروة عيد عن شخصيتها في مسلسل "صوت و صورة و قالت "لصدي البلد"" أنها تجسد دور لبنى طليقة الفنان صدقي صخر، وهي امرأة أنانية لا تفكر سوى في نفسها، وتعتبر هذه الشخصية مختلفة عما قدمته من قبل في أعمالها

وتشبه نماذج كثيرة في المجتمع و عبرت عن سعادتها أن الجمهور يكره شخصيتها في العمل و تعتبر هذا نجاح

و أوضحت سير أحداث شخصيتها مرتبط بالجانب الشخصي لشخصية "لطفي " الذي يقدمها الفنان صدفي صخر

كما تابعت مروة عيد بأن الذي حمسها للمشاركة في العمل هي وجود المخرج محمود عبد التواب ، حيث يربطها به علاقة صداقة قوية منذ أن كان معها في أكاديمية الفنون فسم التمثيل و الإخراج و عبرت عن سعادتها الشديدة بالعمل معه في العمل ، و ذلك لأن مسلسل "صوت و صورة" يعتبر أول تجربة له في مصر ، و أيضاً أنها كانت تتمني العمل مع حنان مطاوع لأنها نجمة جميلة و كل طاقم العمل محترفين

و تابعت مروة عيد اسباب حماسها في المشاركة في المسلسل قائلة: بأن وجود شركة الإنتاج ( اروما) ، التي سبق و تعاونت معهم في العديد من الأعمال و هي شركة إنتاج مهمة جدا كما أن كل طاقم العمل محترفين و شعرت كانهم عائلة واحدة

و أما عن كواليس مسلسل" صوت و صورة " التي وصفتها بأنها كانت لطيفة جدا

لما أن تصدر المسلسل الترنيد قالت إنها كانت متوقعة أن المسلسل يتصدر التريند لانة مسلسل قوي و مهم و ذو قصة مهمة و كل طاقم العمل محترفين



مسلسل "صوت وصورة " بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، عماد صفوت، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

مسلسل "صوت وصورة" يعرض من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحًا والساعة 1.30 ظهرًا، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقة الجديدة على منصة watch it قبل القناة بـ 24 ساعة.

و يذكر أن كانت آخر أعمال مروة عيد الدرامية، مشاركتها في مسلسل "بيت فرح"، بطولة بطولة فتحي عبدالوهاب، إيناس كامل، محمد على رزق، عابد عناني ليلى حسين، وهو من تأليف هبة رجب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة كينج توت

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