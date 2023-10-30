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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع تراكمات مياه الأمطار وآثار السيول بمرسي علم

صوره موضوعية
صوره موضوعية

أشرف اللواء حازم خليل رئيس مدينة مرسى علم على إزالة آثار الأطماء بالكيلو ٦٥ طريق حماطة جنوب مرسى علم الناتجة عن ما شهدته المدينة من سقوط أمطار فجر اليوم وما خلفته حالة الطقس الغير مستقر من آثار .

أكد خليل أنه على الفور تم التنسيق مع قسم مرور مرسى علم وهيئة الطرق والكباري حتى لا يتم إيقاف الحركة المرورية .

وأضاف خليل أن إدارة الأزمات بالوحدة المحلية لمدينة مرسى علم قد انتقلت على الفور وبرفقتها المعدات اللازمة وقامت بإزالة آثار الاطماء وإعادة فتح الطريق وتهيئته لمرور السيارات .

كما انتقل رئيس المدينة بعدها لمتابعة أعمال شفط المياه بالكيلو ٢ و ٣ شمال مرسى علم والتي اشرف عليها ضياء سليم سكرتير المدينة والدكتور حمدي عباس مدير شركة المياه والصرف الصحي بمرسى علم.

وتهيب الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم بقائدي السيارات المختلفة والمسافرين على الطريق توخي الحذر و الحيطة أثناء القيادة.

جاء ذلك فى ضوء توجيهات السيد الوزير الفاضل اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، بشأن رفع درجات الاستعداد بالمحافظة لمواجهة آثار التقلبات الجوية وما يصاحبها من سقوط أمطار وما ينتج عنها من آثار .

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