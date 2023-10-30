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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خبير: ملتقى الصناعة يساهم في تسليط الضوء على القدرات المصرية

صدى البلد

انطلقت فعاليات ملتقى ومعرض الصناعة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى وشاركت خلال الفعاليات العديد من الشركات العالمية الصناعية لاستعراض أهم وأبرز تكنولوجياتها وإمكانياتها المتطورة بأجهزتها الفريدة.

وأكد أوميت جونيل، مدير عام إحدى شركات الأجهزة المنزلية العالمية أن ملتقى الصناعة يساهم في تسليط الضوء على القدرات التصنيعية المصرية، وأهم الشركات الدولية العاملة في مصر ومن بينهم بيكو العالمية؛ حيث يأتي الحدث هذا العام بمشاركة دولية واسعة وحضور عدد من أعضاء الحكومة المصرية، وكبار المستثمرين والشخصيات العامة، وأعضاء الغرف العربية الصناعية والتجارية المشتركة، ورجال الأعمال، بجانب اتحاد الصناعات المصرية ورؤساء وأعضاء الغرف الصناعية، وممثلى قطاعات البنوك والاقتصاد والصناعات المختلفة.

وأضاف أنه تهدف النسخة الثانية من الملتقى والمعرض الدولي السنوي  لدعم التمكين الاقتصادي، وجذب مُصنعِين جدد على مستوى الجمهورية من خلال 18 قطاعا صناعيا، ومواكبة خطة الصناعة بالاستفادة المُثلى بما لدى الدولة من امكانيات، بالإضافة لتعزيز الفرص الاستثمارية أمام المصنعين، حيث سيشهد الملتقى جلسات حوارية ممتدة عن الفرص والتحديات التي تواجه الصناعة، والشراكات المستقبلية، والمشروعات الصغيرة، والتنمية البشرية في المجال الصناعي.

ولفت الى ان الشركات العالمية تشارك بأهم منتجاتها التي تتبنى استراتيجيات مميزة لتوفير الطاقة والاستدامة، مثل ثلاجات بتكنولوجيا صديقة للبيئة تساهم في تقليل هدر الطعام، كما تشارك بمجموعة مميزة من الأجهزة التي تعمل على تقليل استهلاك الطاقة مثل غسالات وتكيفات بيكو، بجانب العديد من الأجهزة المميزة مثل  البوتاجازات والأفران المدمجة ، وسلسلة منتجات الأجهزة المنزلية الصغيرة التي تدعم كافة الاعمال التي تحتاجها الأسرة مثل المقالي الهوائية والخلاطات اليدوية متعددة الاستخدام ، وماكينة القهوة اسبريسو، والمكانس  بنوعيها، المكانس الكهربائية والمكانس الروبوتية بتكنولوجيا بيكو المتطورة.

ونوة الى ان الملتقى الصناعى يعنل على  تسليط الضوء على الجانب الصناعي وتنمية القدرات الصناعية ومناقشة أبرز التطورات القائمة لدى القطاع"، لافتا الى إن التواجد بالحدث الصناعي الأبرز وسط كوكبة من أبرز رجال الأعمال والمسؤلين وقمم الصناعات المختلفة يمهد الطريق لفتح أفاق تعاونية بشكل أكبر بيننا ليعزز من إمكانيات مصر الصناعية"

وأشار إلى أننا نسعى إلى التعاون والتكامل من أجل تقديم منظومة صناعية متطورة قادرة على وضع مصر على خارطة الدول الصناعية الكبرى ودعم للقدرات التصنيعية المحلية".

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