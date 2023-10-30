جبالي للنواب: سيتم تطبيق اللائحة بحذافيرها على أي نائب يخرج عن النص

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب القواعد والاشتراطات الخاصة بمناقشة تقرير اللجنة، المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ولجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والشؤون الصحية عن مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بإصدار قانون " المجلس القومي للطفولة والأمومة"، ومشروع قانون مقدم من النائبة أمل زكريا وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

وقال جبالي، إنه لن يسمح لأي نائب بالحديث والخروج عن الموضوع المعروض وعلي اي نائب من النواب طالبي الكلمة ان يقتصر كلامهم علي مشروع القانون فقط وان مدة الحديث لاي نائب للحديث من حيث المبدأ لمشروع القانون هو دقيقتين فقط وان لكل رئيس لجنة او ممثل للهيئة البرلمانية 3 دقائق وسيتم قطع مكبر الصوت عقب نهاية المدة المخصصة.

وشدد جبالي، على تطبيق اللائحة بحذافيرها علي اي نائب يخرج عن النص او لا يلتزم بتلك القواعد او الاشتراطات وخاصة فيما يتعلق بالخروج عن الحديث في الموضوع ، جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الان برئاسة جبالي والتي تناقش مشروع القانون المطروح.