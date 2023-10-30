عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ندوة في إعلام الداخلة بعنوان "الخطاب الديني ركيزة أساسية لتعزيز المشاركة السياسية"

جانب من الندوه
جانب من الندوه

نظم مركز اعلام الداخلة بالوادي الجديد، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، ندوة عن الخطاب  الديني الذي يعد ركيزة أساسية لتعزيز الوحدة الوطنية وتحفيز المواطنين على بذل المزيد من الجهود في سبيل الحفاظ على هذه الوحدة الوطنية ودعم مسيرة التنمية والبناء.

وأكدت أن دور الخطاب الديني يتجلى خلال مرحلة الانتخابات نظرا لقدرته على رفع وعي المواطنين بأهمية المشاركة واختيار الأنسب.

تعليم الوادي الجديد: انطلاق ماراثون أوائل الطلبة للشهادتين الثانوية والإعدادية


وشارك في الندوة التي نظمها المركز صباح اليوم في مقره تحت عنوان "الخطاب الديني ودوره في رفع الوعي بأهمية المشاركة السياسية"، شارك فيها مدير عام ادارة أوقاف الداخلة الشيخ  أشرف نمر، والشيخ أحمد عبداللطيف مفتش عام بأوقاف الداخلة، والشيخ محمد بهلول من ادارة أوقاف الداخلة.

وحضرها لفيف من الأئمة وخطباء المساجد التابعين لوزارة الأوقاف، وقيادات تنفيذية وشعبية، وذلك ضمن حملة قطاع الاعلام الداخلي بالهيئة التي أطلقت تحت  شعار"صوتك مستقبلك.. إنزل وشارك".

افتتح الندوة مدير مركز اعلام الداخلة محسن محمد مرحبا بالحضور، مؤكدا على أهمية دور أئمة المساجد تجاه التوعية بمختلف القضايا المجتمعية وتصحيح المفاهيم المغلوطة، لافتا الى أن هذا الدور يزداد فاعلية خلال فترة الانتخابات.

من جهته أكد مدير عام أوقاف الداخلة الشيخ أشرف نمر أن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية واجب  ديني ووطني.

وأكد في هذا الصدد أن حق المشاركة في الانتخابات يجب أن ينطلق من واجب الأمانة التي حثنا الله تعالى عليها بقوله " إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات الى أهلها" ومن ثم فان الاختيار يجب أن يتم على هذا الأساس وليس على إعتبارات أخرى ضيقة ، ومن واجب ودور الأئمة والخطباء الحث على هذا الأمر حفاظا على وطننا.

وأضاف قائلا : الله  عز وجل أورد فيه كتابه الكريم آيات عدة تؤكد على الأمانة والمعايير الواجب توافرها في الشخص الذي يجب أن يتولى المسئولية وكذلك في السنة النبوية، لكن هذه القيم تحتاج الى من يذكر الناس بها ويؤكد عليها ، وهذا دور الأئمة من خلال المنابر.

وأكد مجددا على أن للمساجد من خلال الخطاب الديني دورا كبيرا للتوعية والتوجيه بأوامر الخالق سبحانه وتعالى التي تحكم جميع تصرفاتنا وأفعالنا ، وخصوصا بشأن المنافسة وقواعدها وضوابطها وحسن التعامل مع الآخرين، كما  تنكر التعاليم الدينية السلبية، من هذا المنطلق يتحتم علينا المشاركة بإيجابية في كل ما يخدم الوطن.

ولفت مدير عام أوقاف الداخلة الى أهم الضوابط التي تحكم الخطاب الديني من أجل الحفاظ على سلامة ونزاهة الانتخابات ومن بينها التسامح الذي حثت عليه الشريعة الاسلامية.

إلى ذلك قال الشيخ أحمد عبد اللطيف المفتش بإدارة أوقاف الداخلة : أن الاستحقاقات الانتخابية نوع من أنواع الشورى بين الناس والتي حث عليها الله عز وجل حينما قال وشاورهم في الامر.

وقال موجها حديثه للأئمة: الدين الإسلامي لايعرف السلبية، يجب كأئمة أن تحثوا الناس على المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري من باب الأمانة ، انطلاقا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا كنتم ثلاث فأمروا أحدكم.

نائب محافظ الوادي الجديد تتابع سير العملية التعليمية بالمدرسة الرسمية الدولية بالخارجة


وأكد على أهمية أن يراعي الخطاب الديني المصلحة العامة بعيدا عن المصالح الفئوية الضيقة ، مشيرا الى أن للخطاب الديني تأثيرا واسعا في الدول الاسلامية ومن ثم على الأئمة أن يراعوا ذلك ويعملوا للصالح العام.

وأكد الشيخ محمد بهلول من ادارة أوقاف الداخلة أن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية أمانة يحملها كل منا على عاتقه، وأن التوعية في هذا المجال هي من باب الحفاظ على الوطن وأمنه واستقراره، كما أن الإدلاء بالصوت نوع من الشهادة وكاتم الشهادة آثم قلبه.

وبين أن تعزيز مفاهيم الانتماء الوطني والوحدة الوطنية مسئولية أساسية للخطاب الديني الى جانب مؤسسات الدولة الاخرى.

إعدادية استحقاق اخري اهمية الإسلام الاستحقاقات الاعدادية الثانوية والاعدادية الخطاب الديني الد المشاركة المشاركة السياسية المجتمعية تصحيح المفاهيم المغلوطة تصحيح المفاهيم هيئة العامة للاستعلامات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تعلنه رسميًا| الموعد النهائي لوقف انقطاع الكهرباء ضمن خطة تخفيف الأحمال

700 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد الارتفاع الجنوني.. وعيار 21 الآن مفاجأة

العلبة هتبقى بكام بعد الزيادة الجديدة؟|مفاجأة في أسعار السجائر بعد قرار مجلس النواب

سعر الدولار رسميا الآن بعد قرار البنك المركزي العاجل

قرار عاجل من الخطيب بشأن أزمة كولر مع إمام عاشور

العربية اتهشمت .. تعرض مصطفى كامل لحادث سير | شاهد

ألفاظ خارجة وغضب كولر وأزمة ركلة الجزاء| مباراة الأهلي وصنداونز “صدمة كروية"

إعلامي يكشف قرارا عاجلا من الزمالك مع محمد عواد.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

نائب محافظ الوادي الجديد تتابع سير العملية التعليمية بالمدرسة الرسمية الدولية بالخارجة

ترشيحاتنا

100 مليار دولار صادرات.. كيف تستغل الدولة مقاطعة المنتجات الأجنبية لدعم المحلية؟

الصحة الفلسطينية: 8306 شهداء حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة

مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة

أحمد موسي ينتقد شراء مصر ورق بـ650 مليون دولار ولديها 3 مصانع

موعد حفل الكرة الذهبية والقناة المفتوحة الناقلة

باحث صيني: يمكننا تطوير الاقتصاد الفلسطيني ليتجاوز إسرائيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكوبين قشطة .. طريقة عمل الزبدة بأقل تكلفة

ماذا يحدث للبشرة عند وضع الكركم على وجهك.. مفاجأة

"سأموت وحيدًا".. ماثيو بيري حياة مأساوية بين النجومية والإدمان

بليزر وهوت شورت.. إطلالة نانسي عجرم بحفل افتتاح موسم الرياض

فيديو

فتح عليهم الغاز.. صيدلي ينهي حياة زوجته وبناته.. وأسرته تدفع دية لأهل الضحـ..ية

لن يكسب حربه على غـ..زة.. صحيفة أمريكية تعترف بفشل جيش الاحتـ.لال

غيروا مسارها.. متظاهرون احتجوا على هبوط طائرة قادمة من إسرائيل بمطار داغستان الروسية

طفلة فلسطينية تبحث عن والدتها لتغسل لها ملابسها الملطخة بال.دما.ء.. فيديو مؤثر!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

نهال علام

نهال علام تكتب : 57357

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المذبحة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثلاثين.. بداية عقد جديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ