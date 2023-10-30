قامت السيدة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، بزيارة المدرسة الرسمية الدولية بالخارجة (IPS) ، وذلك لمتابعة سير العملية نائب محافظ الوادي الجديد تتابع سير العملية التعليمية بالمدرسة الرسمية الدولية بالخارجة وجاهزية المدرسة للافتتاح الرسمي يرافقها الأستاذ جهاد متولي رئيس المركز ومسئولي مديرية التربية والتعليم.

حيث تفقدت الفصول الدراسية ومعامل اللغات والعلوم موجهًة بسرعة حصر كافة الاحتياجات اللازمة للمدرسة لتوفيرها بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والمحافظة، استعدادًا لافتتاح المدرسية رسميًا كأول مدرسة رسمية دولية بقطاع الصعيد، في إطار خطة المحافظة لتوفير منظومة تعليمية متميزة لأبنائها.