تتجه الأنظار صوب العاصمة الفرنسية "باريس"، اليوم الإثنين، لمشاهدة حفل الكرة الذهبية السنوي، المنظم من مجلة "فرانس فوتبول".

موعد حفل الكرة الذهبية والقناة المفتوحة الناقلة

من المقرر انطلاق مراسم الحفل في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وينقل الحفل عبر شبكة "بي إن سبورتس" حيث سيتم بثها على الهواء مباشرة عبر قناة الإخبارية المفتوحة.

المرشحون للتتويج بالكرة الذهبية

تشهد المنافسة على جائزة 2023، عدد كبير من النجوم، حيث يأتي في مقدمتهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الحالي، والنرويجي إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي، بالإضافة إلى كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، لتألقهم اللافت سواء على المستويين الفردي والجماعي مع أنديتهم ومنتخبات بلادهم.

ويشار إلى أن الكرة الذهبية ستذهب إلى ليونيل ميسي بالفعل للمرة الثامنة في مسيرته، بعدما حقق العديد من الأرقام القياسية والفردية وقاد منتخب بلاده للتتويج بكأس العالم قطر 2022.