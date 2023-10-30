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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جولة تثقيفية لطلبة المعهد العالي للسياحة والفنادق بمطار القاهرة

مطار القاهرة
مطار القاهرة

نظمت الإدارة العامة للتدريب بقطاع التنمية الإدارية والموارد البشرية بشركة ميناء القاهرة الجوي، برئاسة الملاح محمد طه زيارة ميدانية تعريفية لعدد خمسين طالبا وطالبة من المعهد العالى للسياحة والفنادق بدمياط الجديدة بإشراف الدكتورة شيماء شبانة البنا تفقدوا خلالها مختلف معالم ومبانى مطار القاهرة الدولى، وتحت رعاية المحاسب مجدى اسحق رئيس مجلس ادارة شركة ميناء القاهرة الجوى.

وسبق هذه الجولة محاضرة تثقيفية فى قاعة تدريب الشركة القاها الدكتور طارق إسماعيل رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم حول عمليات التطوير المستمرة التي يشهدها المطار كما تحدث عن الاتصال ولغة الجسد وكيفية التعامل مع الاخرين ودور العلاقات العامة والإعلام فى تشكيل الصورة الذهنية لمطار القاهرة الدولى والذي يعد واجهة حضارية مشرفة لمصرنا الحبيبة.

وخلال الجولة أشاد الجميع بمبانى ومرافق المطار والطفرة الكبيرة التى حدثت فى قطاع الطيران المدنى وتاتى هذه الجولة التعريفية في إطار المسئولية المجتمعية لشركة ميناء القاهرة الجوى وانطلاقا من دورها التثقيفى تجاه المجتمع.

 

 

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