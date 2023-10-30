عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب القصف الإسرائيلي.. ارتفاع عدد ضحايا أونروا إلى 63 شخصا

الأونروا
الأونروا

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" التابعة لـ الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، عن ارتفاع عدد قتلى موظفيها بـ قطاع غزة إلى 63 منذ 7 أكتوبر.

وقالت الأونروا في بيان لها، إن هناك نحو 672 ألف نازح فلسطيني في 149 منشأة تابعة لنا في مختلف أنحاء قطاع غزة.

وعلى جانبل آخر، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرتش، اليوم الإثنين، إنه حزين لفقد الكثيرين من أعضاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بسبب القصف العنيف على غزة.

وقال أمين عام الأمم المتحدة في منشور له عبر منصة إكس: "الأمم المتحدة عائلتي أنا حزين لفقد الكثيرين من الأونروا الزملاء".

وأضاف جوتيريش: "وسط معاناة وألم لا يمكن تصوره، يواصل الزملاء في غزة خدمة المحتاجين على الرغم من المخاطر الجسيمة التي تهدد حياتهم".

وتابع: "لهم مني امتناني وتضامني ودعمي الكامل".

أمين عام الأمم المتحدة يعلق على مصرع أحد أعضاء الأونروا في غزة

بسبب الجوع| الأونروا: سكان من قطاع غزة اقتحموا مخازن الوكالة وأخذوا المساعدات

الاونروا قطاع غزة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأمم المتحدة أنطونيو جوتيرتش الأمين العام للأمم المتحدة غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تعلنه رسميًا| الموعد النهائي لوقف انقطاع الكهرباء ضمن خطة تخفيف الأحمال

700 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد الارتفاع الجنوني.. وعيار 21 الآن مفاجأة

العلبة هتبقى بكام بعد الزيادة الجديدة؟|مفاجأة في أسعار السجائر بعد قرار مجلس النواب

سعر الدولار رسميا الآن بعد قرار البنك المركزي العاجل

قرار عاجل من الخطيب بشأن أزمة كولر مع إمام عاشور

الحلم يتبخر.. محمد صلاح ينتظر صدمة خلال ساعات.. تفاصيل

طالبتهم بالنزوح جنوبًا.. رفض فلسطيني واسع لمنشورات الاحتلال الملقاة على سكان غزة

ألفاظ خارجة وغضب كولر وأزمة ركلة الجزاء| مباراة الأهلي وصنداونز “صدمة كروية"

موضوعات متعلقة

أمين عام الأمم المتحدة يعلق على مصرع أحد أعضاء الأونروا في غزة

بسبب الجوع| الأونروا: سكان من قطاع غزة اقتحموا مخازن الوكالة وأخذوا المساعدات

ارتكبوا خطيئة.. الصحة الفلسطينية تتهم الأونروا والمؤسسات الدولية بالتنصل من مسئولياتها

غزة تعاني الأمرّين.. الأونروا تحذر من فوضى بعد اقتحام مخازن مساعدات ومؤن

الأونروا: 629 ألف فلسطيني في غزة نزحوا لـ 150 مركز إيواء

ترشيحاتنا

رشقات صاروخية لسرايا القدس.. صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية يهدد باستهداف الموالين لإيران أينما وجدوا

عائلة صديق محمد صلاح في خطر| القصة الكاملة لاختطاف والدي نجم ليفربول.. وقرار عاجل من رئيس البلاد

أبو العينين: 120 اتفاقية بإجمالي 22 مليار دولار وضعت مصر على خريطة العالم في الاستثمار بالغاز والبترول.. وأطالب الحكومة بالرد على أزمة انقطاع الكهرباء

انخفاض ملحوظ في أسعار الذهب الآن بمصر

لأول مرة منذ عقود.. البنك الدولي يحذر من ضربة “مزدوجة” للاقتصاد العالمي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. سمكة تباع بالأسواق تسبب الموت وياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا وفوائد تناول الجبنة يوميا

طبيب يحذر من عادات خاطئة في فترة عدم استقرار المناخ

هل يمكن أن يتكاثر البشر في الفضاء؟.. إجابة ستدهشك من علماء يابانيين

بكوبين قشطة .. طريقة عمل الزبدة بأقل تكلفة

فيديو

مكاسب بالملايين .. مفاجٱت في حفل الـ 4 ساعات بالمنصورية

فتح عليهم الغاز.. صيدلي ينهي حياة زوجته وبناته.. وأسرته تدفع دية لأهل الضحـ..ية

لن يكسب حربه على غـ..زة.. صحيفة أمريكية تعترف بفشل جيش الاحتـ.لال

غيروا مسارها.. متظاهرون احتجوا على هبوط طائرة قادمة من إسرائيل بمطار داغستان الروسية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

نهال علام

نهال علام تكتب : 57357

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المذبحة

اﻟﻤﺰﻳﺪ