بسبب القصف الإسرائيلي.. ارتفاع عدد ضحايا أونروا إلى 63 شخصا

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" التابعة لـ الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، عن ارتفاع عدد قتلى موظفيها بـ قطاع غزة إلى 63 منذ 7 أكتوبر.

وقالت الأونروا في بيان لها، إن هناك نحو 672 ألف نازح فلسطيني في 149 منشأة تابعة لنا في مختلف أنحاء قطاع غزة.

وعلى جانبل آخر، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرتش، اليوم الإثنين، إنه حزين لفقد الكثيرين من أعضاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بسبب القصف العنيف على غزة.

وقال أمين عام الأمم المتحدة في منشور له عبر منصة إكس: "الأمم المتحدة عائلتي أنا حزين لفقد الكثيرين من الأونروا الزملاء".

وأضاف جوتيريش: "وسط معاناة وألم لا يمكن تصوره، يواصل الزملاء في غزة خدمة المحتاجين على الرغم من المخاطر الجسيمة التي تهدد حياتهم".

وتابع: "لهم مني امتناني وتضامني ودعمي الكامل".