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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مجلس جامعة المنصورة يعقد اجتماعا لعرض أبرز إنجازات شهر أكتوبر

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد مجلس جامعة المنصورة جلسته رقم 604 اليوم 30 أكتوبر 2023 م برئاسة االدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة
واستهل المجلس الجلسة بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين ودعوا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.

كما تم توجيه الشكر والتقدير للدكتور محمد حسنين عبده العجمي عميد كلية التربية السابق على ما بذله من جهد خلال فترة توليه منصب العمادة و التهنئة للدكتور علي عبد ربه حسين – بمناسبة تعيينه قائماً بعمل عميد كلية التربية
واستعرض رئيس الجامعة أهم الموضوعات باجتماع المجلس الأعلى للجامعات ومنها : ضرورة الاهتمام بالأنشطة الطلابية لتنمية الوعي والانتماء والروح الوطنية لدى طلاب الجامعة من خلال تنظيم ندوات ثقافية وعلمية، وكذلك تنظيم زيارات ميدانية للمشروعات القومية الكُبرى التي تنفذها الدولة بمختلف القطاعات؛ لتعريف الطلاب على حجم المشروعات والإنجازات التي يتم تنفيذها بكافة أنحاء الجمهورية، تعظيم الاستفادة من بنك المعرفة المصري لتحقيق أقصى استفادة مما يوفره من إمكانيات فريدة وهائلة للتعلم والتدريب، تكثيف عمل مراكز رعاية الموهوبين والنوابغ بالجامعات، التأكيد على أهمية دور الجامعات في مواجهة هذه الظواهر المناخية من خلال الأبحاث العلمية والدراسات التي تتناول هذا الأمر لوضع خطط تطبيقية لمواجهة هذه الظواهر الطبيعية.

واتخذ المجلس عدة قرارات منها: الموافقة على منح 11 أستاذ مساعد درجة أستاذ، منح 16 عضو هيئة تدريس درجة أستاذ مساعد، وتعيين 17 مدرسًا مساعدًا بوظيفة مدرس، وتعيين 1 استشارى مساعد.

ووافق المجلس على تعديل عددا من اللوائح الداخلية بمرحلة  البكالوريس و الليسانس 
كما وافق المجلس على اعفاء عدد (4) طلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة بدبلومات الدراسات العليا من مقابل تحسين الخدمة التعليمية ومصاريف الكتب نظراً لظروفهم المرضية
الموافقة على إنشاء مركز الصيدلة للتميز العلمي (مركز تميز خدمي علمي وبحثي) تابع لكلية الصيدلة، ويضم: مشروع "مركز الصيدلة للتميز العلمي"، مشروع "رفع الكفاءة البحثية- الرنين المغناطيسي"، الموافقة على عقد اتفاقية تعاون بين كلية التمريض بالجامعة وجامعة (Chongqing city management college) بالصين، لإنشاء مركز تدريب لخدمة المسنين وكبار السن في مصر بكلية التمريض بالجامعة.

اجتماع المجلس الأعلى للجامعات المجلس الاعلى للجامعات بنك المعرفة المصري جامعة المنصورة جامعة المنصورة ذوى الاحتياجات الخاص رئيس جامعة المنصورة زيارات ميدانية للمشروعات القومية عضو هيئة تدريس مشروعات القومية

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