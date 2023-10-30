عمان تمنع الطائرات الإسرائيلية من التحليق في أجواء السلطنة

كشفت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الاثنين، أن سلطنة عُمان قررت مؤخرًا عدم السماح للطائرات الإسرائيلية بالسفر في أجوائها

وقالت الصحيفة إن "القرار سيؤثر بشكل كبير على أسعار تذاكر الطيران في إسرائيل، لأنه سيزيد الرحلات المتوجهة إلى الشرق الأقصى، وخاصة تايلاند بنحو ساعتين ونصف"

ونقلت الصحيفة عن عوز برلوفتيش المدير العام لشركة أركيع الإسرائيلية قوله إن "طائرة إسرائيل طُلب منها أداء مهمة إخلاء لصالح حكومة تايلاند قبل يومين، لم تستطع المرور فوق عُمان، ما أدى إلى اختيار طريق أبعد بكثير".

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد زعمت، الاثنين، أن شركة الطيران الإسرائيلية "العال" توقفت عن السفر في أجواء الخليج العربي بعد إنذارات أمنية.

وقالت الهيئة: "في هذه المرحلة، توقفت شركة طيران العال عن الطيران على الطريق السريع إلى تايلاند، وتنفذ تحويلاً لا تمر من خلاله فوق المملكة العربية السعودية ودول الخليج"

وأضافت: "سيؤدي ذلك إلى تمديد مدة الرحلة إلى نحو 12 ساعة بدلاً من ثماني ساعات، يبدو أن هذا التحويل جرى بسبب تحذيرات محتملة بعدم السفر على طريق قريب نسبياً من دول عربية معادية"

ولفتت إلى أنه لم يجرِ حتى الآن تلقي رد شركة العال على هذه المعلومات".

ونشرت هيئة البث الإسرائيلية صورة لمسار الطائرة تمر فوق البحر الأحمر.