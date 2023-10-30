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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو يعلن توسيع جيش الاحتلال لنطاق دخوله البري إلى قطاع غزة

نتنياهو يعلن توسيع
نتنياهو يعلن توسيع جيش الاحتلال نطاق دخوله البري إلى غزة

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، إن الجيش الإسرائيلي وسع نطاق دخوله البري إلى قطاع غزة بخطوات مدروسة وقوية ويحرز تقدما.

وبعد رد الفعل العنيف واعتذاره عن تغريدة ألقي فيها اللوم على قادة أمنيين، قال نتنياهو، إن لديه “ثقة كاملة” في قيادة المسؤولين الأمنيين.

وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، في بداية اجتماع مجلس الوزراء: “يجب أن أقول إننا نعطي الثقة الكاملة في نهج وقيادة قائد الجيش الإسرائيلي”.

نتنياهو يدعم حكومة الحرب 

وأضاف أن “الأهم هو اتحاد القوى”، مشيراً إلى حكومة الطوارئ.

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وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، خوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال غرب غزة.

وقالت القسام، في بيان: "مجاهدونا يخوضون اشتباكات بالأسلحة الرشاشة وقذائف "الياسين 105" مع قوات العدو شمال غرب غزة”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أن قوات المقاومة باغتت قوات الاحتلال المتوغلة شمال غرب بيت لاهيا.

وقالت كتائب القسام، في بيان "مجاهدونا يباغتون قوات العدو المتوغلة شمال غرب بيت لاهيا ويهاجمونها بقذائف "الياسين 101" والأسلحة الرشاشة تحت غطاء أسلحة القنص”.

نتنياهو الجيش الإسرائيلي قطاع غزة غزة

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