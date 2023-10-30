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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قلبي معكن.. أول تعليق من نتنياهو علي فيديو الرهائن الإسرائيليات لدى حماس

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

علق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، علي فيديو الرهائن الإسرائيليات التي نشرته حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”.

وقال نتنياهو، إن “إسرائيل ستفعل كل ما يلزم لإعادة الرهائن”، مشيرا إلي أن “ما نشرته حماس دعاية نفسية”.

وأضاف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي للرهائن في فيديو حماس: “قلبي معكن”.

وفي وقت سابق من اليوم، نشرت كتائب عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية في فلسطين حماس، أول لقطات مصورة لبعض الأسرى الصهاينة الذين احتجزتهم حماس في عملية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر الماضي.

وقالت إحدى الأسيرات وهي تصرخ لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "نحن من ندفع ضرائب تفضل أعمل على تحريرنا نحن موجودون هنا بشروط قاسية جدًا رجاء قم بتحرير أسراهم ليتم تحريرنا نحن".

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وأضافت: "أنت تقتلنا، هل تريد أن تقتلنا كلنا؟ ألا يكفي أنك ذبحت الجميع، ألا أن يكفيك أن هناك مواطنين إسرائيليين قتلوا، أطلق سراحنا الآن".

وعبرت كتائب القسام عن استعدادها  لإطلاق سراح الرهائن الذين اختطفتهم خلال هجومها على إسرائيل في السابع من الشهر الجاري مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين.

حماس المقاومة الفلسطينية نتنياهو الاحتلال الاسرائيلي الرهائن الإسرائيليات

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